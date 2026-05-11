כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

צה"ל הנחה לפנות 9 כפרים בלבנון — תושבים מתפנים

דובר צה"ל בערבית הנחה על פינוי ממוקד של 9 כפרים בלבנון: שניים באזור אלבקאע המערבי (קלאיא ומשע'רה) והיתר בדרום לבנון, רובם במחוז נבטיה. כלי תקשורת לבנוניים מדווחים שהאוכלוסייה מתפנה מהכפרים בעקבות ההנחיה.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

23:50

בלשכת הראשל"צ פרסמו הודעה חריגה בעקבות שמועות שהסתובבו ברשת

לשכת הראשון לציון הרב יצחק יוסף מבהירה בעקבות שמועות שהסתובב: מצבו תקין לחלוטין | הרב עבר הליך פרוצדורלי קצר ופשוט שנקבע מראש (בארץ)

כיכר השבת
23:42

שנייה לפני הפסקת האש: התקיפה הסודית של איחוד האמירויות באיראן

וול סטריט ג'ורנל חושף: איחוד האמירויות ביצעה תקיפות סודיות באיראן, כולל תקיפה סמוך להכרזה על הפסקת האש | כל הפרטים (בעולם)

אריה רוזן
23:28

פיקוד העורף: אירוע ביטחוני במג'דל שמס הסתיים

פיקוד העורף הודיע כי אירוע ביטחוני באזור מג'דל שמס ומסעדה בגולן הצפוני הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. פיקוד העורף קורא לפעול בהתאם להנחיותיו בעת קבלת התרעה או הנחיה.

ב. ניסני
23:28

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מג'דל שמס

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מג'דל שמס. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
23:00

היסטוריה בישראל: אושר החוק להקמת בית משפט צבאי מיוחד למחבלי השבעה באוקטובר 

הכנסת אישרה פה אחד חוק להקמת בית משפט צבאי מיוחד שישפוט מחבלי 7 באוקטובר | כתבי אישום יוגשו נגד 400 מחבלים, אפשרות לעונש מוות ומניעת שחרור עתידי (בארץ)

משה בשן
22:47

החביאה מטוסי קרב של איראן: האמת מאחורי "המתווכת" במו"מ נחשפה 

דיווחים על הצבת מטוסים איראניים בפקיסטן, ששימשה מתווכת בין איראן לארה"ב במו"מ | פקיסטן דחתה את הטענות, על רקע המתיחות במצרי הורמוז (בעולם)

אריה רוזן
22:37

בדרך החוצה: 60 מחברי מפלגתו של סטארמר קוראים לו להתפטר

משבר פוליטי חריף סביב ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: התפטרות עוזרים, מכתב מ-60 חברי פרלמנט וביקורת על תוצאות הבחירות המקומיות (בעולם)

אריה רוזן
22:23

חרדה בקיבוץ בנגב: התושבים הונחו להסתגר בעקבות ירי - זה מה שהתברר

אירוע ביטחוני בקיבוץ להב בצפון הנגב: תושבים הונחו להסתגר בבתים לאחר דיווח על חשוד באזור | כוחות ביטחון הגיעו למקום (בארץ)

משה בשן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר