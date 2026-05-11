כיכר השבת
מבזקמדברים בחירות | צפו בריאיון 

יסכימו לשבת עם נתניהו? הח"כ המקורב לבני גנץ מדבר: "מספידים אותנו מוקדם"

חה"כ מיכאל ביטון מ'כחול לבן' בריאיון לישי כהן מצהיר כי המפלגה לא תפסול ישיבה תחת בנימין נתניהו בממשלת הסכמות רחבה | למרות הסקרים המנבאים קריסה, ביטון מבטיח: "לא נאבד מנדטים לגוש, לא מספידים אותנו כל כך מהר" (פוליטי)

חה"כ מיכאל ביטון בריאיון לישי כהן בכנסת | צילום: צילום: כיכר השבת
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

00:41

איחוד האמירויות מכחישה: נתניהו לא ביקר במדינה

משרד החוץ האמירתי הכחיש דיווחים על ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות או על אירוח משלחת צבאית ישראלית. במשרד החוץ הדגישו כי יחסי המדינה עם ישראל הם גלויים ופומביים במסגרת הסכמי אברהם, ואינם מבוססים על חשאיות או הסדרים נסתרים. "כל הטענות על ביקורים או הסדרים בלתי מוצהרים הן חסרות בסיס, כל עוד לא פורסמו על ידי הגורמים הרשמיים המוסמכים באיחוד האמירויות", נכתב בהודעה. המדינה קראה לכלי התקשורת לדייק בפרסומיהם ולהימנע מהפצת מידע בלתי מאומת.

קובי אטינגר
00:23

תפילות בממלכת רוז'ין; האדמו"ר מוואסלוי אושפז לאחר התקף לב

דאגה בקרב חצרות הקודש לבית רוז'ין, זקן אדמו"רי השושלת בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, אושפז בשנית לאחר שעבר התקף לב • האדמו"ר, שסבל מחולשה מאז ל"ג בעומר, לא השתתף הערב בשמחת התנאים של נכדו בירושלים • העתירו בתפילות לרפואת האדמו"ר רבי אברהם שמשון שלום בן שרה דבורה (חסידים)

חיים רוזנבוים
00:05

איחוד האמירויות מכחישה רשמית: נתניהו לא ביקר במדינה

משרד החוץ האמירתי הוציא הודעה רשמית המכחישה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר באיחוד האמירויות. ההכחשה מגיעה בעקבות אישור לשכת ראש הממשלה על ביקור חשאי של נתניהו במדינה, שבמהלכו נפגש עם נשיא איחוד האמירויות השייח' מוחמד בן זאיד.

כיכר השבת
23:57

צעיר נפצע בינוני בתאונה בין אוטובוס, רכב ואופנוע בבאר שבע

צעיר בן 21 נפצע הלילה (22:32) במצב בינוני בתאונת דרכים במעורבות אוטובוס, רכב ואופנוע בשדרות בנ"צ כרמל בבאר שבע. הצעיר סובל מחבלות בראש ובגפיים. בנוסף נפצעו שני אנשים נוספים במצב קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה.

קובי רוזן
23:43

דרמה דיפלומטית: האמירויות מכחישה את ביקור נתניהו - שעות אחרי האישור הרשמי

שעות אחרי שלשכת רה"מ אישרה את הביקור החשאי באמירויות, משרד החוץ האמירתי פרסם הכחשה רשמית | "אין בסיס לטענות על ביקורים לא מוצהרים" | המתיחות הדיפלומטית (בארץ)

כיכר השבת
23:43

אבל כבד בחצר הקודש מעז'בוז'; הרבנית הצדקנית ע"ה נפטרה בדמי ימיה 

ברוך דיין האמת: לאחר שנים של התמודדות עם המחלה הקשה, נפטרה בבית החולים 'מעיני הישועה' הרבנית מרת רחל רוזנבוים ע"ה, בתו של המקובל הגה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל שנפטר אף הוא בדמי ימיו • שעות ספורות לפני הפטירה: סבה, האדמו"ר מקומרנא ירושלים, הגיע למיטת חוליה להיפרד (דיין האמת)

חיים רוזנבוים
23:37

"הסיפור זה לא הפאץ', זה ערכים": מפקד החטיבה מגיב על העונש שעורר סערה

אלוף משנה אריק מויאל פנה למפקדי החטיבה לאחר הסערה: "חוסר המשמעת פוגש אותנו באובדן חיי אדם" | הסביר: "הסיפור זה לא הפאץ', הסיפור זה הערכים" | התייחסות מלאה (צבא וביטחון)

כיכר השבת
23:19

מתחת לאף של טראמפ: חברות נשק סיניות ניהלו מגעים עם איראן

גורמים אמריקניים חשפו כי חברות סיניות ניהלו מגעים חשאיים עם איראן להעברת אמצעי לחימה | הפרטים המלאים על העסקאות והמשמעויות האסטרטגיות (בעולם)

אריה רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר
יסכימו לשבת עם נתניהו? הח"כ המקורב לבני גנץ מדבר: "מספידים אותנו מוקדם" | כיכר השבת