יסכימו לשבת עם נתניהו? הח"כ המקורב לבני גנץ מדבר: "מספידים אותנו מוקדם"

משרד החוץ האמירתי הכחיש דיווחים על ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות או על אירוח משלחת צבאית ישראלית. במשרד החוץ הדגישו כי יחסי המדינה עם ישראל הם גלויים ופומביים במסגרת הסכמי אברהם, ואינם מבוססים על חשאיות או הסדרים נסתרים. "כל הטענות על ביקורים או הסדרים בלתי מוצהרים הן חסרות בסיס, כל עוד לא פורסמו על ידי הגורמים הרשמיים המוסמכים באיחוד האמירויות", נכתב בהודעה. המדינה קראה לכלי התקשורת לדייק בפרסומיהם ולהימנע מהפצת מידע בלתי מאומת.קובי אטינגר
דאגה בקרב חצרות הקודש לבית רוז'ין, זקן אדמו"רי השושלת בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, אושפז בשנית לאחר שעבר התקף לב • האדמו"ר, שסבל מחולשה מאז ל"ג בעומר, לא השתתף הערב בשמחת התנאים של נכדו בירושלים • העתירו בתפילות לרפואת האדמו"ר רבי אברהם שמשון שלום בן שרה דבורה (חסידים)חיים רוזנבוים
משרד החוץ האמירתי הוציא הודעה רשמית המכחישה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר באיחוד האמירויות. ההכחשה מגיעה בעקבות אישור לשכת ראש הממשלה על ביקור חשאי של נתניהו במדינה, שבמהלכו נפגש עם נשיא איחוד האמירויות השייח' מוחמד בן זאיד.כיכר השבת
צעיר בן 21 נפצע הלילה (22:32) במצב בינוני בתאונת דרכים במעורבות אוטובוס, רכב ואופנוע בשדרות בנ"צ כרמל בבאר שבע. הצעיר סובל מחבלות בראש ובגפיים. בנוסף נפצעו שני אנשים נוספים במצב קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
ברוך דיין האמת: לאחר שנים של התמודדות עם המחלה הקשה, נפטרה בבית החולים 'מעיני הישועה' הרבנית מרת רחל רוזנבוים ע"ה, בתו של המקובל הגה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל שנפטר אף הוא בדמי ימיו • שעות ספורות לפני הפטירה: סבה, האדמו"ר מקומרנא ירושלים, הגיע למיטת חוליה להיפרד (דיין האמת)חיים רוזנבוים
