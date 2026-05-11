לשכת הראשון לציון הרב יצחק יוסף מבהירה בעקבות שמועות שהסתובב: מצבו תקין לחלוטין | הרב עבר הליך פרוצדורלי קצר ופשוט שנקבע מראש (בארץ)כיכר השבת
פיקוד העורף הודיע כי אירוע ביטחוני באזור מג'דל שמס ומסעדה בגולן הצפוני הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. פיקוד העורף קורא לפעול בהתאם להנחיותיו בעת קבלת התרעה או הנחיה.ב. ניסני
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מג'דל שמס. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
הכנסת אישרה פה אחד חוק להקמת בית משפט צבאי מיוחד שישפוט מחבלי 7 באוקטובר | כתבי אישום יוגשו נגד 400 מחבלים, אפשרות לעונש מוות ומניעת שחרור עתידי (בארץ)משה בשן
דיווחים על הצבת מטוסים איראניים בפקיסטן, ששימשה מתווכת בין איראן לארה"ב במו"מ | פקיסטן דחתה את הטענות, על רקע המתיחות במצרי הורמוז (בעולם)אריה רוזן
משבר פוליטי חריף סביב ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: התפטרות עוזרים, מכתב מ-60 חברי פרלמנט וביקורת על תוצאות הבחירות המקומיות (בעולם)אריה רוזן
אירוע ביטחוני בקיבוץ להב בצפון הנגב: תושבים הונחו להסתגר בבתים לאחר דיווח על חשוד באזור | כוחות ביטחון הגיעו למקום (בארץ)משה בשן
ילד כבן שנתיים ניצל ממוות לאחר שפיתח תגובה אלרגית חריפה בביתו במושב יציץ. חובש איחוד הצלה יוסי עוז הגיע למקום והזריק לילד מזרק אפיפן (אדרנלין), ולאחר הטיפול מצבו התייצב. הילד קיבל טיפול רפואי מציל חיים בזירה.קובי רוזן
