מערכת הביטחון בישראל נערכת לאפשרות של הסלמה אזורית לקראת סוף השבוע, על רקע הערכות כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יקבל החלטה על תקיפה באיראן עם חזרתו מסין. האופציות שעל הפרק כוללות פעולה במצר הורמוז או פגיעה במתקני אנרגיה, וזאת לאחר שהשיחות הדיפלומטיות הגיעו למבוי סתום. בישראל מגבירים את המוכנות המבצעית ואת התיאום מול הממשל האמריקני לקראת רגע ההכרעה

דניאל הרץ