העדות המטלטלת של הגר"ד לנדו - והדרישה של החרדים מבנט | מעייריב

המנהיג הליטאי הכריע: תם עידן גוש הימין-חרדים | באיחור של שנתיים: נחשפה הצעת גוש הרל"ביסטים למפלגות החרדיות | ממהרים לחגוג: אדלשטיין ולפיד רוכבים על הצהרת הגר"ד לנדו | רה"י חבר מועצת החכמים חשף למאות הבחורים: חווינו ניסים | הגאון רבי חיים ברמן - המתמיד מפוניבז' שוחרר מבית החולים | האדמו"ר לחסידים: המוזיקה המודרנית - מחנה מגושם

21:31

דיווחים: גם סעודיה ואיחוד האמירויות תקפו באיראן בחודשים האחרונים

לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, איחוד האמירויות תקפה במתקני זיקוק באי לאוואן באיראן בתחילת אפריל, בזמן הכרזת טראמפ על הפסקת אש. התקיפה גרמה לשריפה והשביתה את המתקן לחודשים. איראן הגיבה בטילים וכטב"מים נגד איחוד האמירויות. בנוסף, רויטרס מדווחת שגם סעודיה תקפה באיראן בסוף מרץ כנקמה על תקיפות איראניות בשטחה.

קובי אטינגר
21:25

נתניהו תבע את יאיר גולן - בסוף הוא חויב לשלם לו אלפי שקלים

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור יאיר גולן וחייב את נתניהו בהוצאות בתביעת לשון הרע בעקבות פרשת קטארגייט | פרטי פסק הדין (בארץ)

משה בשן
21:16

לראשונה בהיסטוריה: סעודיה ביצעה תקיפות סודיות באיראן

סעודיה ביצעה תקיפות סודיות באיראן בתגובה למתקפות בשטחה | מדובר בפעם הראשונה שהממלכה פועלת צבאית על אדמת איראן (בעולם)

אריה רוזן
21:10

בנט צהל על המשבר באופוזיציה: "ברית המשתמטים מתרסקת" 

בנט ולפיד תוקפו את הממשלה בטקס השקת "יחד" ודוחפים לפיזור הכנסת | "ברית המשתמטים מתרסקת" - הכריז בנט על רקע משבר הגיוס (בארץ)

משה בשן
21:00

בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן לקראת סוף השבוע

מערכת הביטחון בישראל נערכת לאפשרות של הסלמה אזורית לקראת סוף השבוע, על רקע הערכות כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יקבל החלטה על תקיפה באיראן עם חזרתו מסין. האופציות שעל הפרק כוללות פעולה במצר הורמוז או פגיעה במתקני אנרגיה, וזאת לאחר שהשיחות הדיפלומטיות הגיעו למבוי סתום. בישראל מגבירים את המוכנות המבצעית ואת התיאום מול הממשל האמריקני לקראת רגע ההכרעה

דניאל הרץ
20:58

בנט קורא להקדים בחירות: "ברית המשתמטים מתרסקת"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב להתפתחויות הפוליטיות וקרא להקדים בחירות. "ברית המשתמטים מתרסקת. בשנים האחרונות הליכוד הפך לזרוע ביצוע של דרעי וגולדנופף", אמר. לדבריו, "ברית שמבוססת על פגיעה בחיילי צה"ל - סופה לקרוס. הקדמת פיזור הכנסת תהיה הדבר הטוב היחיד שהממשלה הזו עשתה לעם ישראל".

כיכר השבת
20:49

הערוץ הערבי חשף תמונות מ"הבסיס הסודי" של ישראל בעיראק

תיעוד חדש שנחשף מציג שרידי ציוד טקטי בלב המדבר העיראקי, באזור שבו דווח כי הוקם בסיס ישראלי חשאי. התמונות פורסמו בעקבות סיור חריג של צמרת הצבא העיראקי בנג'ף, שנערך בניסיון להפגין ריבונות לאחר המבוכה המודיעינית שנגרמה מחשיפת המקום (צבא וביטחון)

ב. ניסני
20:40

בכנס ההשקה של המפלגה המשותפת: כך הזמין לפיד את בנט לבמה

בתל אביב נשא דברים הערב יאיר לפיד, במסגרת כנס ההשקה של מפלגת "ביחד" | הוא הזמין את בנט לדבר אחריו: "כשהוא היה צריך להתחלף איתי, כולם חשבו שהוא יעשה לי תרגילים. במקום זה קמנו במליאה, התחבקנו והתחלפנו" | הנאום המלא (פוליטי)

יוני גבאי
