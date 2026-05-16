צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולו של עז אלדין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה מדויקת אתמול במרחב העיר עזה. חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסול מחמד סינוואר, והיה מעורב בתכנון טבח ה-7 באוקטובר ובהחזקת חטופים ישראלים. לאורך המלחמה פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית ולתכנון מתווי טרור. חדאד הקיף את עצמו בחטופים ישראלים כדי למנוע את חיסולו. הוא נחשב לאחד המפקדים הוותיקים ביותר בחמאס ומאחרוני הבכירים שפיקדו על טבח ה-7 באוקטובר.

קובי אטינגר