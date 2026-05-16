אירוע ביטחוני באזור משגב עם הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים

הרמטכ"ל בהערכת מצב לאחר חיסול עז אלדין חדאד: "זו הצלחה מבצעית משמעותית של צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, אמ"ן, חיל האוויר והשב"ך. זו סגירת מעגל חשובה". הרמטכ"ל ציין כי בכל השיחות עם החטופים ששבו, שמו של חדאד - מהאחראים הראשיים לטבח ה-7.10 וראש הזרוע הצבאית של חמאס - עלה פעם אחר פעם. "צה"ל ימשיך לרדוף אחר אויבנו ולבוא בחשבון עם כל מי שהיה חלק מטבח השבעה באוקטובר. לא נרפה עד שנגיע לכולם". הרמטכ"ל הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב מיידית לכל ניסיון פגיעה.

ב. ניסני