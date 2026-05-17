צה"ל עצר 10 אזרחים ישראלים שחצו את הגבול לסוריה

הטכנולוגיה החדשה שמצליחה לשמור על מעלות קבועות בכל חלקי הבית בלי גלי קור ובלי רעש. כך פותח המנגנון הדיגיטלי הנסתר שפותר את הוויכוח המשפחתי הכי גדול של עונת הקיץ (טכנולוגיה)אסף מגידו
מחקר חדש חושף: שימוש בכלי אבן לקידוח שן חולה בסיביר הקדומה דוחף את ראשית רפואת השיניים אלפי שנים לאחור - ומעיד על מיומנות, תכנון וסיבולת מפתיעים כבר בימים ההם (בריאות)אבישי לוי
בפעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני עצרו הכוחות לפני כחצי שנה רכב ממוגן ירי בניגוד לחוק, ובו נוהג תושב נצרת כשאין ברשותו רישיון נהיגה בתוקף | ברכב הותקנו פלטות מיגון ולוחות פלדה ובכך התווספו לרכב כ-400 ק"ג למשקלו המקורי (משטרה)קובי רוזן
לפי נתוני הבלוקצ'יין, בורסת "נוביטקס" האיראנית העבירה לפחות 2.3 מיליארד דולר דרך תשתיות דיגיטליות שהקימו מיליארדרים המקורבים לנשיא ארה"ב, המשמשות גם את הבנק המרכזי של טהראן ומשמרות המהפכה לעקיפת העיצומים המערביים | כך זה התבצע (בעולם)בני סולומון
ממרכז המבצעים החסויים של חיל האוויר אל זרועות משמרות המהפכה בטהראן - סיפורה של מוניקה ויט, העריקה שהפכה לסיוט של הפנטגון | כעת, כשה-FBI מציע פרס עתק על ראשה, נחשף היקף הנזק הבלתי הפיך שגרמה לביטחון הלאומי (חדשות בעולם)דני שפיץ
צה"ל יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.ב. ניסני
המאבק על ליבה של ענקית התעופה "אמירייטס": משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול החברה, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן-גוריון לניו יורק ולבנגקוק ללא עצירה בדובאי | המהלך נועד להחזיר את החברה לישראל לאחר שלא נחתה כאן מה-7 באוקטובר | כניסת ענקית תעופה לקווים המבוקשים עשויה להוביל לירידת מחירים (תעופה)איציק אברהם
