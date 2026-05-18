גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונה בין אופנוע למשאית בכביש 44 סמוך לצומת ניר צבי. הפצוע מעורפל הכרה עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא. התאונה דווחה בשעה 23:28.

מבזקים נוספים

00:49

טראמפ דחה תקיפה על איראן בבקשת סעודיה וקטר

נשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי הורה לדחות תקיפה על איראן שתוכננה למחר, בעקבות בקשת מנהיגי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לדבריו, הדחייה נעשתה בשל מגעים רציניים להסכם עם איראן. טראמפ הוסיף כי הנחה את הכוחות האמריקאים להיות מוכנים למלחמה בהיקף נרחב ובהתראה מיידית למקרה שההסכם לא יושג.

קובי אטינגר
00:04

רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה עם משאית בכביש 44

רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 44 סמוך לצומת ניר צבי. התאונה אירעה עם מעורבות משאית. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה בעקבות חבלה רב מערכתית, והוא פונה לבית החולים אסף הרופא במצב קשה.

קובי רוזן
23:51

דיווח באיראן: מערכות ההגנה האווירית הופעלו באספהאן

23:28

השר מגיב לדיווחים על צו מעצר מהאג: "לא מפחד ולא נרתע"

השר לביטחון לאומי מגיב לדיווחים על בקשת מעצר נגד סמוטריץ' ודיונים על צווים נוספים, בין השאר נגדו  | "מול הטרור לא מורידים את הראש - אלא מורידים את המחבלים על הברכיים" (בארץ)

אריה רוזן
23:05

"המפכ"ל מתפאר שיעצור כל בן ישיבה, לאיפה הגענו?", זעק דרעי | צפו

יו"ר ש"ס אריה דרעי מתח ביקורת חריפה על החלטת המפכ"ל בנוגע למעצר בני ישיבות ועל החלטת רשות מקרקעי ישראל בנושא דירה בהנחה | "מי לא יכול לקבל? בני התורה", טען דרעי (בארץ)

משה בשן
22:52

החטא ועונשו: מערכת העיתון רועדת בגלל כתבה אנטישמית

סערה התעוררה במערכת הניו יורק טיימס בעקבות טור דעה של עיתונאי שטען להתעללות קשה בפלסטינים | עיתונאים הטילו ספק בסטנדרט הבדיקה, בעוד נתניהו איים בהגשת תביעה (בעולם)

אריה רוזן
22:52

איראן הפעילה הגנה אווירית באי קשם בדרום המדינה

מקורות רשמיים באיראן מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בשמי האי קשם שבדרום איראן.

קובי אטינגר
22:44

איראן מגיבה אחרי הודעת טראמפ: "מוכנים למכות קשות נגדו"

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מגיבה לביטול התקיפה המתוכננת | "טראמפ כשל במלחמה נגד איראן ומנסה להשיג ויתורים בלחץ" (בעולם)

