כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

אישה כבת 50 נפגעה מרכב בתל אביב ופונתה במצב קשה

אישה כבת 50 נפגעה היום (15:05) מרכב ברחוב מיכאל נאמן בתל אביב-יפו. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים איכילוב במצב קשה, כשהיא סובלת מפגיעות בראש ובבטן.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

17:35

הדרישות ההזויות של טראמפ מגרינלנד - ולמה הם מפחדים מיום ההולדת שלו?

ארצות הברית דורשת שליטה צבאית קבועה וזכות וטו על השקעות זרות בגרינלנד בשיחות חשאיות שנערכות בוושינגטון | בינתיים, בגרינלנד דווקא חוששים מיום ההולדת של טראמפ - וזו הסיבה (בעולם)

יוסי נכטיגל
17:30

בג"ץ פוסק: מחזיר את הממצאים לדיון חדש בוועדת גרוניס

17:29

סומלילנד תקים שגרירות בירושלים

נשיא סומלילנד הודיע כי שגרירות המדינה בישראל תוקם בירושלים. שר החוץ גדעון סער הגיב: "צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים".

כיכר השבת
17:21

נפגע קשה מירי בשפרעם - המשטרה מחפשת חשודים

תושב שפרעם בן 23 נפגע באורח קשה מירי במהלך אירוע פלילי בעיר. כוחות משטרה הוזנקו למקום, פתחו בסריקות לאיתור החשודים בירי ומנהלים חקירה לבירור נסיבות האירוע.

קובי רוזן
17:18

גוטליב מתרגשת בסרטון חדש: "אין יום שמח כמו היום" - וזה מה שהיא מבטיחה לספק

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שהוגש היום נגדה כתב אישום למרות היותה מחוקקת, פרסמה סרטון חדש בו היא מתארת את התרגשותה מכתב האישום של בהרב מיארה | "אין יום שמח כמו היום", אמרה גוטליב למצלמה | צפו בדברים המלאים (פוליטי) 

ב. ניסני
17:07

תיעוד מטורף: המנוע מתנתק מהמטוס ועולה באש בשיא ההמראה

המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה בארה"ב תחקור מדוע ניתק מנוע המטוס של חברת יו-פי-אס במהלך ההמראה בקנטקי, ומדוע חברת בואינג לא טיפלה בכשל הטכני המוכר מראש | בתיעוד שמתפרסם היום נראה הרגע בו מתנתק המנוע מהמטוס בשיא ההמראה (בעולם) 

ישראל גראדווהל
16:58

הטלפון של האמא לפני הירי הקטלני בסן דייגו: "הוא לקח את הרכב והנשקים"

פרטים חדשים מתבררים שעות אחרי הירי הקטלני במרכז איסלאמי בסן דייגו, קליפורניה | המשטרה חשפה כי האם של אחד היורים, שמת בעצמו בפיגוע, התקשרה שעות לפני הירי ואמרה למשטרה שבנה יצא עם כלי נשק והרכב | המשטרה פתחה בחיפושים אולם לפתע קיבלה קריאה על הירי במרכז האיסלאמי | שלושה בני אדם נהרגו באירוע (בעולם) 

ישראל גראדווהל
16:54

המאבק על מבקר המדינה הבא: 'יש עתיד' פרסמו הודעה מפתיעה

ח"כ מירב בן ארי החלה באיסוף חתימות למינוי השופט בדימוס יוסף אלרון • חמישה חברי כנסת מהקואליציה הסירו תמיכה באלרון | המאבק על היורש של מתניה אנגלמן (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר