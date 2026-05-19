דיווח: 10 הרוגים בתקיפה ישראלית בדרום לבנון

גבר כבן 45 נפצע הלילה (00:24) קשה בג'סר א-זרקא. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב קשה, כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות.קובי רוזן
שלושה צעירים בגילאי 20 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין רכב פרטי לאוטובוס ברחוב נהר הירדן פינת נחל הקישון בבית שמש. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני.קובי רוזן
הבשורה של אלעד: במעמד רב רושם בהשתתפות רבני העיר, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וראש העיר יהודה בוטבול, נחנך המיזם פורץ הדרך שיעניק מענה רחב ומתקדם לבני הנוער בעיר (בארץ)חזקי שטרן
גבר בן 22 נפצע הערב (21:51) קשה בהתהפכות משאית בכביש 293 בסמוך לאשבול. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה, כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגפיים.קובי רוזן
צעיר כבן 25, נהג רכב טיאוט לניקוי כבישים, נפצע קשה בתאונה עצמית בכביש 293 סמוך לאשבול. הרכב סטה לתעלה בצד הדרך. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי לאחר חילוצו על ידי כוחות הכיבוי, והוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה.קובי רוזן
צבא ארצות הברית השתלט במהלך הלילה על מכלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי | על אותה מכלית הוטלו סנקציות אמריקניות בחודש מרץ בשל תפקידה בהובלת נפט איראני | ככל הנראה הועמסו עליה יותר ממיליון חביות נפט גולמי באי ח'ארג שבאיראן (בעולם)יוסי נכטיגל
אחרי ההודעה הדרמטית של הנשיא טראמפ לפיו הוא דוחה את המתקפה שתכנן להיום, הערב דווח כי בישראל חשבו שהתקיפה באיראן תחל "תוך שעות" והופתעו לקבל את הודעת הדחייה | גורם ביטחוני אמריקני: "ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא - אף צד לא יופתע כשיוחלט על חידוש המלחמה" (מדיני)בני סולומון
