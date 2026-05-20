שוטרי תחנת אום אל-פחם זיהו רכב חשוד שניסה להימלט, ולאחר מרדף עצרו את הרכב ובו שלושה חשודים. בחיפוש ברכב נמצא מטען צינור שעל פי החשד יועד לשימוש פלילי. המטען הועבר למעבדות הזיהוי הפלילי, והחשודים נעצרו לחקירה.קובי רוזן
גורמים בצה"ל מביעים תסכול עמוק מהיעדר חופש פעולה מלא בלבנון | הצבא מבהיר כי לא ניתן להמשיך במדיניות ההכלה מול חיזבאללה | גורם בצה"ל: "התחושה היא שמבקשים מאיתנו להילחם בידיים קשורות" | בינתיים, הכוחות פועלים כעת לטיהור תשתיות טרור והשמדת מפקדות בשטח (צבא)ב. ניסני
נער בן 17 נפצע הבוקר (10:39) במצב בינוני עם חבלת ראש בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע ברהט. בנוסף נפצעה אישה כבת 30 במצב קל. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ופינו את שני הנפגעים לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
רגע לפני שהחג נכנס, הלחץ בשיאו. בין בישול המנות האחרונות, הקצפת הגבינות, הכנת הבית וארגון הילדים, המשימה האחרונה שנותרה היא עיצוב שולחן החג. פעמים רבות, דווקא בגלל העומס, אנחנו מוותרות מראש על עיצוב מרשים או מסתפקות בסטנדרט המוכר. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שאפשר להגיע למראה שולחן שנראה כאילו הושקעו בו שעות, בעשר דקות עבודה בלבד? (מאמע, עיצוב)טובה אור
לפי דיווח לבנוני, ישראל נערכת לגל חיסולים נרחב בלבנון ואיראן, בנוסף לתקיפות כנגד אתרי אנרגיה ואף מבצע קרקעי באיראן | הדיווח משרטט שלב אחר שלב כיצד תיראה מכת הפתיחה הישראלית במקרה שתחודש המלחמה באיראן | הדיווח המלא (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
משמרות המהפכה שיגרו לפני זמן קצר איום דרמטי, לפיו המלחמה תתפשט אל מעבר לאזור | הכוונה ברורה: איראן הפגינה יכולות לשגר טילים בליסטיים למרחק מקביל לזה של אירופה - שבירותיה חשופות לחלוטין (בעולם)ישראל גראדווהל
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ