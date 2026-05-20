המתח בשיא: היום בשעה 20:00 הגרלת יד לאחים על ספר התורה מהודר

היום, ד' בסיוון ב-20:00 תיערך ההגרלה המסורתית של יד לאחים על ספר תורה מהודר ומפואר בין כלל התורמים והמסייעים למצוות פדיון שבויים, ובארגון אומרים כי העומס על קווי ההרשמה גדול מהרגיל. "למוקד ההרשמה מגיעות כל העת פניות מיהודים המבקשים לזכות בספר התורה ובשל כך תוגברו הקווים כדי לתת מענה הולם לכל מי שפונה ורוצה להצטרף להגרלה" (חרדים)

האדמו" מראחמיסטריווקא בהכנסת בפר תורה עם זוכה יד לאחים | צילום: צילום: באדיבות המצלם
11:58

משטרה סיכלה פיגוע פלילי באום אל-פחם: 3 חשודים נעצרו עם מטען צינור

שוטרי תחנת אום אל-פחם זיהו רכב חשוד שניסה להימלט, ולאחר מרדף עצרו את הרכב ובו שלושה חשודים. בחיפוש ברכב נמצא מטען צינור שעל פי החשד יועד לשימוש פלילי. המטען הועבר למעבדות הזיהוי הפלילי, והחשודים נעצרו לחקירה.

קובי רוזן
11:41

דיווח: טראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה "ממושכת ודרמטית"

11:37

צה"ל זועק: "מבקשים מאיתנו להילחם בחיזבאללה עם ידיים קשורות מאחורי הגב"

גורמים בצה"ל מביעים תסכול עמוק מהיעדר חופש פעולה מלא בלבנון | הצבא מבהיר כי לא ניתן להמשיך במדיניות ההכלה מול חיזבאללה | גורם בצה"ל: "התחושה היא שמבקשים מאיתנו להילחם בידיים קשורות" | בינתיים, הכוחות פועלים כעת לטיהור תשתיות טרור והשמדת מפקדות בשטח (צבא)

ב. ניסני
11:26

נער בן 17 נפגע בינוני בתאונה בין רכב לאופנוע ברהט

נער בן 17 נפצע הבוקר (10:39) במצב בינוני עם חבלת ראש בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע ברהט. בנוסף נפצעה אישה כבת 30 במצב קל. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ופינו את שני הנפגעים לבית החולים סורוקה.

קובי רוזן
11:25

נמאס מהלבן המשעמם? כך תכניסו "וואו" לשולחן שבועות ב-10 דקות

רגע לפני שהחג נכנס, הלחץ בשיאו. בין בישול המנות האחרונות, הקצפת הגבינות, הכנת הבית וארגון הילדים, המשימה האחרונה שנותרה היא עיצוב שולחן החג. פעמים רבות, דווקא בגלל העומס, אנחנו מוותרות מראש על עיצוב מרשים או מסתפקות בסטנדרט המוכר. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שאפשר להגיע למראה שולחן שנראה כאילו הושקעו בו שעות, בעשר דקות עבודה בלבד? (מאמע, עיצוב)

טובה אור
11:13

דיווח לבנוני: כך תיראה מכת הפתיחה הישראלית למלחמה מחודשת באיראן

לפי דיווח לבנוני, ישראל נערכת לגל חיסולים נרחב בלבנון ואיראן, בנוסף לתקיפות כנגד אתרי אנרגיה ואף מבצע קרקעי באיראן | הדיווח משרטט שלב אחר שלב כיצד תיראה מכת הפתיחה הישראלית במקרה שתחודש המלחמה באיראן | הדיווח המלא (העולם הערבי)

יוסי נכטיגל
11:06

הקואליציה תאפשר להעביר גם את חוק פיזור הכנסת של כחול לבן

11:06

טילים איראניים על פריז וברלין? משמרות המהפכה באיום מחריד

משמרות המהפכה שיגרו לפני זמן קצר איום דרמטי, לפיו המלחמה תתפשט אל מעבר לאזור | הכוונה ברורה: איראן הפגינה יכולות לשגר טילים בליסטיים למרחק מקביל לזה של אירופה - שבירותיה חשופות לחלוטין (בעולם)

ישראל גראדווהל
