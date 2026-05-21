צה"ל: סוכל ניסיון דריסה בצומת תפוח, חשוד נעצר

תצפיות צה"ל זיהו לפני זמן קצר שני חמושים במרחק מאות מטרים מהגבול עם ישראל בדרום לבנון. לאחר מעקב רציף, החמושים חוסלו בתקיפה אווירית. כוחות צה"ל ערכו סריקות במרחב ולא אותרו ממצאים נוספים. האירוע הסתיים וצה"ל שומר על קשר עם היישובים.ב. ניסני
משרד האוצר הלבנוני הטיל סנקציות אישיות על 9 אנשים בלבנון בשל קשריהם לחזבאללה. ברשימה: מחמד פניש (ראש מועצת ההנהלה של חזבאללה, חבר פרלמנט לשעבר), חסן פצ'לאללה (חבר פרלמנט מ-2005), אבראהים אלמוסווי (ראש ועדת התקשורת, חבר פרלמנט), חסין אלחאג' חסן (חבר פרלמנט מ-1996), מחמד רזא שיבאני (שגריר איראן בלבנון שסירב לעזוב למרות הכרזתו פרסונה נון גרטה), אחמד בעלבכי (מנהל ביטחון תנועת אמל), עלי צפאוי (מפקד אמל בדרום), ח'תאר נאצר א-דין (בכיר בביטחון הכללי), וסאמר חמאדי (קולונל במודיעין הצבאי באזור דאחיה).קובי אטינגר
פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור מנרה וקריית שמונה הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.ב. ניסני
צה"ל הפעיל התרעות במרחב מנרה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
מקורות איראניים מסרו לרויטרס כי המנהיג העליון של איראן החליט שהאורניום המועשר חייב להישאר בתוך המדינה. ההחלטה מגיעה על רקע דרישת הנשיא טראמפ להוציא כ-400 ק"ג אורניום מועשר מאיראן לידי ארצות הברית. הסוגיה נחשבת לעניין עקרוני מבחינת טראמפ.קובי אטינגר
שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, גינה את דבריה של השרה מאי גולן כלפי חבר הכנסת הרב גלעד קריב, שבהם כינתה אותו "מחתן כלבים בבתי הכנסת ההזויים שלו". לייטר הגדיר: "מילותיה מגעילות וראויות לגינוי. אפגש עם מנהיגי התנועה הרפורמית כדי להתנצל בשמה של ישראל".כיכר השבת
כוחות חטיבת המחץ חיסלו היום מחבל שביצע פעולות חשודות בקרקע, חצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי בצפון רצועת עזה. הכוחות חיסלו את המחבל מיד לאחר הזיהוי. בנוסף, צה"ל חיסל מוקדם יותר השבוע מחבל נוח'בה מחמאס במרכז הרצועה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
גבר כבן 20 נפצע הערב (16:18) באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני אופנועים במנהרת אלוף שדה ברמת גן. הפצוע סובל מחבלות בגפיים התחתונות ופונה לבית החולים שיבא תל השומר על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
