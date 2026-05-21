שגריר ישראל בארה"ב מגנה את דברי השרה גולן על חה"כ קריב

כוחות חטיבת המחץ חיסלו היום מחבל שביצע פעולות חשודות בקרקע, חצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי בצפון רצועת עזה. הכוחות חיסלו את המחבל מיד לאחר הזיהוי. בנוסף, צה"ל חיסל מוקדם יותר השבוע מחבל נוח'בה מחמאס במרכז הרצועה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני