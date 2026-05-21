התרעות במרחב מנרה על חדירת כלי טיס עוין

שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, גינה את דבריה של השרה מאי גולן כלפי חבר הכנסת הרב גלעד קריב, שבהם כינתה אותו "מחתן כלבים בבתי הכנסת ההזויים שלו". לייטר הגדיר: "מילותיה מגעילות וראויות לגינוי. אפגש עם מנהיגי התנועה הרפורמית כדי להתנצל בשמה של ישראל".

