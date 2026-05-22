חדירת כלי טיס עוין לאזור ראש הנקרה וקו העימות

איראן הכריזה על איסור טיסה (NOTAM) במרחב האווירי של מערב המדינה עד ליום שני הקרוב בשעות הבוקר.קובי אטינגר
דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא'י, שמונה היום לדובר משלחת המו"מ האיראנית, הצהיר כי בשלב זה לא מתוכנן לדון בסוגיית הגרעין. לדבריו, המחלוקות בין איראן לארה"ב עמוקות מכדי להגיע לתוצאה בכמה סבבים דיפלומטיים בלבד. בקאא'י הדגיש: "קודם צריך להגיע לסיום המלחמה בתנאים שיבטיחו את האינטרסים שלנו ויפיגו את החששות שלנו, ורק אחר כך נדבר - או שלא נדבר - על הנושאים האחרים".קובי אטינגר
מפקד צבא פקיסטן, עאצם מניר, נחת בטהרן במסגרת מאמצי תיווך בין איראן לארה"ב, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית ISNA. הסוכנות הוסיפה מפי מקורותיה כי נוכחותו של מפקד הצבא הפקיסטני בבירת איראן אינה אומרת בהכרח שתושג הבנה לגבי מסגרת הסכם ראשונית.קובי אטינגר
משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי 22 בני אדם נהרגו בלבנון ביממה האחרונה. מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי נהרגו בלבנון 3,111 בני אדם ונפגעו 9,432.קובי אטינגר
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
פיקוד העורף מעדכן כי האירוע באזור קו העימות בזרעית הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.ב. ניסני
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ומשגב עם. התושבים באזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
