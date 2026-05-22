צה"ל חיסל 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועת עזה

כוחות צה"ל חיסלו אתמול ובלילה שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועת עזה והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. שני מחבלים חוסלו בצפון הרצועה על ידי כוחות החטיבה הצפונית וחטיבת האש 454, ומחבל נוסף חוסל בדרום הרצועה על ידי כוחות חטיבה 188. דובר צה"ל מסר כי הכוחות פועלים להסרת כל איום מיידי בהתאם להסכם.

00:54

איראן הכריזה על איסור טיסה במערב המדינה עד יום שני

איראן הכריזה על איסור טיסה (NOTAM) במרחב האווירי של מערב המדינה עד ליום שני הקרוב בשעות הבוקר.

קובי אטינגר
21:17

דובר משרד החוץ האיראני: לא נדון בגרעין לפני סיום המלחמה

דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא'י, שמונה היום לדובר משלחת המו"מ האיראנית, הצהיר כי בשלב זה לא מתוכנן לדון בסוגיית הגרעין. לדבריו, המחלוקות בין איראן לארה"ב עמוקות מכדי להגיע לתוצאה בכמה סבבים דיפלומטיים בלבד. בקאא'י הדגיש: "קודם צריך להגיע לסיום המלחמה בתנאים שיבטיחו את האינטרסים שלנו ויפיגו את החששות שלנו, ורק אחר כך נדבר - או שלא נדבר - על הנושאים האחרים".

קובי אטינגר
19:39

מפקד צבא פקיסטן נחת בטהרן לתיווך בין איראן לארה"ב

מפקד צבא פקיסטן, עאצם מניר, נחת בטהרן במסגרת מאמצי תיווך בין איראן לארה"ב, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית ISNA. הסוכנות הוסיפה מפי מקורותיה כי נוכחותו של מפקד הצבא הפקיסטני בבירת איראן אינה אומרת בהכרח שתושג הבנה לגבי מסגרת הסכם ראשונית.

קובי אטינגר
18:10

22 הרוגים בלבנון ביממה האחרונה - למעלה מ-3,100 מאז תחילת הלחימה

משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי 22 בני אדם נהרגו בלבנון ביממה האחרונה. מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי נהרגו בלבנון 3,111 בני אדם ונפגעו 9,432.

קובי אטינגר
17:59

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
17:59

האירוע באזור זרעית הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף מעדכן כי האירוע באזור קו העימות בזרעית הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני
16:58

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
16:58

חדירת כלי טיס עוין לאזור משגב עם וקו העימות

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ומשגב עם. התושבים באזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

ב. ניסני
