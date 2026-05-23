צה"ל תקף מתקן תת-קרקעי של חזבאללה במזרח לבנון

גורם איראני מסר לאלג'זירה כי הושג מזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, וכעת ממתינים לתגובת ארה"ב. מזכר ההבנות כולל סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ויציאת הכוחות האמריקניים מאזור הלחימה. הסוגיות הגרעיניות לא נכללו במזכר בשל מורכבותן, אך 30 יום לאחר ההסכם ניתן יהיה לפתוח משא ומתן בנושא. מפקד צבא פקיסטן היה אמור להכריז על המזכר בטהראן אך עזב לתיאום עם וושינגטון. לפי הגורם, איראן אינה יכולה להציע ויתורים מעבר למה שנקבע במזכר.

קובי אטינגר