5 אזרחים ישראלים חצו את הגבול ללבנון ונעצרו

גורם איראני מסר לאלג'זירה כי הושג מזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, וכעת ממתינים לתגובת ארה"ב. מזכר ההבנות כולל סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ויציאת הכוחות האמריקניים מאזור הלחימה. הסוגיות הגרעיניות לא נכללו במזכר בשל מורכבותן, אך 30 יום לאחר ההסכם ניתן יהיה לפתוח משא ומתן בנושא. מפקד צבא פקיסטן היה אמור להכריז על המזכר בטהראן אך עזב לתיאום עם וושינגטון. לפי הגורם, איראן אינה יכולה להציע ויתורים מעבר למה שנקבע במזכר.קובי אטינגר
צה"ל הפעיל התרעות במרחב מטולה בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צה"ל הודיע כי מדובר בזיהוי שווא.ב. ניסני
שר החוץ הצרפתי הודיע כי צרפת לא תאפשר מעתה את כניסתו של שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר לשטח המדינה.קובי אטינגר
מחמד באקר א-סעדי, בכיר בגדודי חזבאללה עיראק, נעצר בשדה תעופה בטורקיה במהלך טיסת קונקשן לרוסיה והוסגר לארה"ב. א-סעדי תכנן 18 פיגועים נגד יהודים באירופה, קנדה וניו יורק. הניו יורק פוסט מדווח כי הוא גם תכנן להתנקש באיוואנקה טראמפ כנקמה על חיסול קאסם סולימאני, מפקד כוח אלקדס האיראני.קובי אטינגר
צה"ל הפעיל התרעות במרחב כפר גלעדי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
צה"ל תקף הלילה מתקן תת-קרקעי לייצור אמצעי לחימה של חזבאללה בכפר בריתאל שבאזור אלבקאע במזרח לבנון. מדובר בתקיפה באזור אלבקאע ולא בדרום לבנון.קובי אטינגר
המשלחת הקטרית שניסתה לסייע בהגעה להסכם בין איראן לארה"ב עזבה הלילה את טהרן. גם שר הפנים הפקיסטני שהה מספר ימים באיראן עזב. כעת נותר בטהרן רק עאצם מניר, מפקד צבא פקיסטן, שנפגש הלילה עם שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י בניסיון לקדם הסכם. עד כה לא דווח על פריצת דרך במו"מ.קובי אטינגר
צה"ל תקף במהלך הלילה אתר תת-קרקעי של חיזבאללה בבקעא ששימש לייצור אמצעי לחימה נגד ישראל וכוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף הותקפו תשתיות של הארגון בעיר צור שמהן תכננו מחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. לפני התקיפות ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל אזהרות מקדימות, חימוש מדויק ותצפיות אוויריות.ב. ניסני
