המשלחת הקטרית שניסתה לסייע בהגעה להסכם בין איראן לארה"ב עזבה הלילה את טהרן. גם שר הפנים הפקיסטני שהה מספר ימים באיראן עזב. כעת נותר בטהרן רק עאצם מניר, מפקד צבא פקיסטן, שנפגש הלילה עם שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י בניסיון לקדם הסכם. עד כה לא דווח על פריצת דרך במו"מ.

קובי אטינגר