דרמה בירושלים: 15 נערים נעצרו בחשד שניסו לפרוץ להר הבית

שוטרי מחוז ירושלים עצרו לחקירה 15 נערים ובחורים יהודים, בחשד קשוח כי תכננו וניסו לפרוץ באופן בלתי חוקי אל מתחם הר הבית בעיצומו של החג. כל חמישה-עשר העצורים הועברו תחת אבטחה משטרתית כבדה לתחנת המשטרה 'קישלה' הסמוכה לשער יפו, שם נחקרו שעות ארוכות.

01:53

תיעוד דרמטי בשידור חי: צרורות ירי החלו להישמע - הכתבת נשכבה לקרקע

כתבת הבית הלבן סלינה וונג דיווחה מחוץ לבית הלבן כאשר לפתע צרורות ירי נשמעו בשידור החי | בתיעוד נראית הכתב כשהיא נשכבת לקרקע באימה (חדשות)

ישראל גראדווהל
01:48

בזמן שהנשיא בפנים: עשרות יריות נורו לעבר הבית הלבן - דיווחים על שני נפגעים

​דרמה בוושינגטון: סגר הוטל על הבית הלבן בעקבות קולות נפץ עזים | כוחות חמושים של השירות החשאי הוקפצו למתחם ופינו כתבים למרחבים מוגנים, הנשיא טראמפ שהה במבנה (חדשות)

ישראל גראדווהל
01:34

רוכב אופנוע כבן 22 נהרג בתאונה בחולון

רוכב אופנוע כבן 22 נהרג בתאונה בשדרות ירושלים בחולון. התאונה אירעה בין רכב לאופנוע. חובשי איחוד הצלה קבעו את מותו בזירה לאחר מאמצי החייאה, עקב פציעות קשות.

קובי רוזן
01:30

23:51

שקעו בבוץ: תיעוד חילוץ זוג ישראלים מהכפר הפלסטיני

חייל צה"ל ובת זוגו נכנסו בשוגג לכפר הפלסטיני א-ראם • רכבם שקע בבוץ עמוק והותיר אותם חסרי אונים בלב האוכלוסייה המקומית • כוחות משטרה ומג"ב הוזנקו למקום וחילצו אותם בבטחה | "סיכון ממשי ומיידי לחיים" (צבא)

קובי רוזן
23:39

מלכוד בוושינגטון: התקיפות באיראן שבוטלו וכאב הראש של נתניהו

סערת מזכר ההבנות החשאי: בצמרת מערכת הביטחון חרדים הלילה כי טהרן מוליכה שולל את האמריקנים עם עסקת ביניים מצומצמת. צה"ל כבר נערך לפקודת אש, אך המהלך נבלם שעות לפני שיחת הטלפון המתוחה. כל הפרטים (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני
23:34

משטרה עצרה שני אחים ברמלה וסיכלה חיסול מתוכנן

שוטרי תחנת רמלה ולוחמי מג"ב עצרו הערב שני אחים, קטין ובגיר, שתכננו לבצע חיסול במסגרת סכסוך דמים בין משפחות. במהלך המבצע תפסו הכוחות רובה קלצ'ניקוב, אקדח, מחסניות ותחמושת צבאית. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן: "נמשיך לפעול בנחישות מול הטרור הפלילי ומיצוי הדין עם כל עבריין שבוחר בשם סכסוך לצאת ולרצוח".

קובי רוזן
23:01

דרמה משפטית: משרד החינוך תובע מיליונים מעמותה חרדית

משרד החינוך הגיש תביעה על סך 3 מיליון שקלים נגד עמותה חרדית בולטה ושלושה מראשיה • החשד: דיווחים פיקטיביים של מאות אברכים שלא למדו במוסדות | פרשה שמסעירה את הרחוב החרדי (חרדים)

דניאל הרץ
