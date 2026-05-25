כלי טיס עוין נפל בדרום לבנון במרחב פעילות כוחות צה"ל

צה"ל מפרסם בשעה האחרונה אזהרה לתושבי לבנון | "בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, בשעות הקרובות צה"ל יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה" | "כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו" נמסר (צבא)

ב. ניסני