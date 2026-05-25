נערה בת 14 נפצעה בינוני בתאונת קורקינט במודיעין

הרדיפה נמשכת: צה"ל ביקש מהמשטרה להקצות כוחות סיוע למבצעים יזומים של מעצר עריקים חרדים | הבקשה של צה"ל נבחנת בימים אלו באגף המבצעים של המשטרה | בדיונים קודמים שהתנהלו בחודשים האחרונים בין המשטרה לצבא, ביקשו נציגי המשטרה לאשר גיוס של פלוגות מג"ב במילואים בזמן מבצעים יזומים כדי להיערך ל'ריבוי משימות' | בדרך לקטסטרופה? (חדשות)חזקי שטרן
חוקרי להב 433 סיימו חקירה של כחודש בחשדות לסחיטת דמי חסות מקבלנים באזור ראשון לציון. לפי החשד, שלושה תושבי חורה סחטו וגבו דמי חסות מקבלנים באתרי בניה, בכיסוי של שירותי שמירה, כאשר חברות שמירה סיפקו להם כיסוי חשבונאי. במסגרת החקירה הסמויה הוקמה חברה פיקטיבית לעבודות תשתיות, והחשודים אכן פנו לגבות תשלום. היום הוגשה הצהרת תובע בכוונה להגיש כתב אישום נגד חמישה חשודים - שלושה מחורה ושניים מקריית גת. המתחם בו שהו החשודים באתר העבודות נהרס בסיוע הרשות לאכיפת דיני מקרקעין.קובי רוזן
פסק דין תקדימי ומטלטל שמסעיר את שוק הנדל"ן החרדי: בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב שיגר מסר תקיף לרשויות, וביטל לחלוטין צו הריסה מנהלי נגד יחידות דיור במרתף. השופטת קבעה: "לא בכל מחיר הורסים" | כל הפרטים >> (חוק ומשפט)דניאל הרץ
התרגשות שטרם נראתה כמותה בקרית ויז'ניץ: רבבות חסידים חגגו בימי חג השבועות את הכנסת ספר התורה שכתב האדמו"ר לרפואתו, לצד שמחת בר המצווה לנינו • סיקור ותיעוד ענק (חסידים)חיים רוזנבוים
צה"ל מפרסם בשעה האחרונה אזהרה לתושבי לבנון | "בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, בשעות הקרובות צה"ל יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה" | "כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו" נמסר (צבא)ב. ניסני
