איראן מכחישה: לא נוציא אורניום מועשר מהמדינה

"לנתניהו אין השפעה על טראמפ", כך דווח ב'רויטרס' מפי גורמים המקורבים לראש הממשלה | בתזמון הנוכחי, כאשר נראה כי טראמפ מתחיל לחשב מסלול מחדש, יש לראות את המסר הזה כ"תדרוך" יותר מאשר כ"דיווח" | ההסבר המלא (פרשנות)ישראל גראדווהל
גורמים באופוזיציה ביררו עם יהדות התורה אפשרות לאי אמון קונסטרוקטיבי שיחליף את נתניהו במועמד אחר. ביהדות התורה דחו את לפיד ואדלשטיין והציעו את גנץ, בתנאי שלא יתמודד בבחירות. יש עתיד הגיבה: "שומעים את כל התדרוכים של החרדים על אי אמון קונסטרוקטיבי. לא נולדנו אתמול, מכירים את כל התרגילים האלה, ואנחנו לא פה בשביל לעזור להם להעלות מחירים אצל נתניהו. לא יהיה שום דיל על הגיוס, הכספים או לימודי הליבה. לא נעשה איתם עסקים על הגב של הציבור המשרת והעובד".כיכר השבת
ראש הממשלה הודה בשיחות סגורות כי לישראל יכולת מועטה להשפיע על החלטות הנשיא האמריקני • המו"מ בין וושינגטון לטהראן בהאטה בשל מחלוקות על גרעין וסיוע כספי | ישראל מחוץ לשיחות (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
שני חשודים נעצרו בחשד לניסיון רצח בבני ברק • הקורבן נפצע מירי ופונה לבית החולים במצב בינוני | החקירה המשטרתית של האירוע שהתרחש הבוקר - נמשכת (חדשות חרדים)קובי אטינגר
דובר צה"ל מבהיר: אין מחסור בציוד נגד רחפנים • הרמטכ"ל עוסק בנושא באופן אישי • רשתות שלא עומדות בתקנים עלולות לסכן לוחמים | הודעה באה על רקע שיח ברשתות (צבא וביטחון)ב. ניסני
הילד נפל מגובה רב בבניין מגורים ופונה במצב אנוש לבית החולים באשקלון, שם, שעה קלה נקבע מותו | המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע (חדשות בארץ)כיכר השבת
בעקבות התרעות שהופעלו בשעה 18:22 על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון, נפל רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. צה"ל מסר כי אין נפגעים.ב. ניסני
