הרוג ו-3 פצועים בתאונה בין רכב ישראלי לפלסטיני בכביש 60

פלסטיני בן 40 נהרג הערב (20:35) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 60 סמוך לסינג'יל. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו עם חבלה רב מערכתית. פלסטיני נוסף כבן 40 נפצע קשה עם חבלה רב מערכתית ופונה על ידי הסהר האדום לשטחי הרשות. שני פצועים נוספים במצב קל פונו לבית החולים הדסה הר הצופים.

00:45

4 מאנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית באיראן

מקורות המזוהים עם הציר האיראני מדווחים כי 4 מאנשי הכוח הימי של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה של כלי טיס אמריקאי על שתי סירות מהירות איראניות ליד האי לאראכ בקרבת בנדר עבאס בדרום איראן. במקביל הופעלו מערכות ההגנה האווירית האיראניות כנגד כלי טיס עוינים באזור.

קובי אטינגר
23:58

פיקוד העורף מחמיר: הגבלות על התקהלויות בצפון החל ממחר

פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות החל ממחר בשעה 06:00 ועד השעה 20:00. באזור קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה יוחמרו ההגבלות: התקהלויות בשטח פתוח יוגבלו ל-50 איש (במקום 200) ובמבנה ל-200 איש (במקום 600). פעילויות חינוכיות ימשיכו ללא שינוי למעט יישובים מוחרגים.

ב. ניסני
23:58

כיכר השבת
23:39

לימודים במרחב מוגן: שינוי דרמטי בהנחיות בצל ההסלמה מול לבנון

דיווחים על החמרת הנחיות ההתגוננות ביישובי הצפון, צמצום כוחות בדרום לבנון וגיבוי אמריקאי להסלמה | ההסלמה בצפון נמשכת (צבא וביטחון)

כיכר השבת
23:16

רבנים ואנשי ציבור הגיעו לנחם את האדמו"ר ממעז'בוז | צפו בגלריה

רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בניחום אבלים אצל האדמו"ר מממעז'בוז על פטירת רעייתו הרבנית רחל רוזנבוים ע"ה שנפטרה בגיל 37 לאחר מאבק במחלת הסרטן • צפו בגלריה

איציק אוחנה
23:11

כאוס בזמן הגשת הארוחה: המטוס נקלע למערבולת אוויר - עשרה נוסעים נפצעו | תיעוד

טיסה של קת'אי פסיפיק מאוסטרליה להונג קונג נקלעה למערבולות אוויר | שמונה נוסעים ואנשי צוות נאלצו להתפנות לטיפול בבית חולים | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, נראה תא הנוסעים במצב של אי-סדר לאחר הנחיתה, כאשר פסולת ושאריות מזון מפוזרים בכל מקום (תעופה)

איציק אברהם
23:00

טירוף בעיניים: מוסלמי תועד מחריב באישון לילה חנות בייגל ישראלית

תיעוד לילי מציג אדם בעל חזות מוסלמית כשהוא משחית ומחריב במשך דקות ארוכות את חזיתה של חנות בייגל כשרות בבעלות ישראלית ברובע קווינס בניו יורק. זעם בקהילה היהודית באזור (יהודים בעולם)

יוסי נכטיגל
22:55

מלחמות הכנופיות בקולומביה: עבריינים חוררו מטוס פרטי של המשטרה | תיעוד

כחלק ממלחמת הכנופיות בקולומביה, בסוף השבוע האחרון כנופיית עבריינים פתחה בירי על מטוס שנשא קבוצת שוטרים וגרמה לפציעת שלושה | המשטרה הלאומית הציעה פרס של 100 מיליון פזו קולומביאני עבור מידע על הפושעים שתקפו את מטוס המשטרה | כך זה נראה (תעופה)

איציק אברהם
