צעיר בן 23 נפצע קשה ברהט ופונה לסורוקה

צעיר בן 23 נפצע הלילה (01:29) ברהט במצב קשה עם פציעות חודרות. צוותי מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה בהכרה.

03:53

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות סאסא

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות סאסא. התושבים נדרשו להיכנס מיידית למרחב המוגן.

ב. ניסני
01:34

תאונה בכביש 444: פצוע בינוני ו-3 פצועים קל

תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה בכביש 444 סמוך לשער אפרים. גבר כבן 27 נפצע באורח בינוני ושלושה נוספים נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני בזירה והפצועים פונו לבית חולים.

קובי רוזן
00:45

4 מאנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית באיראן

מקורות המזוהים עם הציר האיראני מדווחים כי 4 מאנשי הכוח הימי של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה של כלי טיס אמריקאי על שתי סירות מהירות איראניות ליד האי לאראכ בקרבת בנדר עבאס בדרום איראן. במקביל הופעלו מערכות ההגנה האווירית האיראניות כנגד כלי טיס עוינים באזור.

קובי אטינגר
23:58

פיקוד העורף מחמיר: הגבלות על התקהלויות בצפון החל ממחר

פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות החל ממחר בשעה 06:00 ועד השעה 20:00. באזור קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה יוחמרו ההגבלות: התקהלויות בשטח פתוח יוגבלו ל-50 איש (במקום 200) ובמבנה ל-200 איש (במקום 600). פעילויות חינוכיות ימשיכו ללא שינוי למעט יישובים מוחרגים.

ב. ניסני
כיכר השבת
23:39

לימודים במרחב מוגן: שינוי דרמטי בהנחיות בצל ההסלמה מול לבנון

דיווחים על החמרת הנחיות ההתגוננות ביישובי הצפון, צמצום כוחות בדרום לבנון וגיבוי אמריקאי להסלמה | ההסלמה בצפון נמשכת (צבא וביטחון)

כיכר השבת
23:16

רבנים ואנשי ציבור הגיעו לנחם את האדמו"ר ממעז'בוז | צפו בגלריה

רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בניחום אבלים אצל האדמו"ר מממעז'בוז על פטירת רעייתו הרבנית רחל רוזנבוים ע"ה שנפטרה בגיל 37 לאחר מאבק במחלת הסרטן • צפו בגלריה

איציק אוחנה
