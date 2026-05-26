התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב סאסא

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות סאסא. התושבים נדרשו להיכנס מיידית למרחב המוגן.ב. ניסני
צעיר בן 23 נפצע הלילה (01:29) ברהט במצב קשה עם פציעות חודרות. צוותי מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה בהכרה.קובי רוזן
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה בכביש 444 סמוך לשער אפרים. גבר כבן 27 נפצע באורח בינוני ושלושה נוספים נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני בזירה והפצועים פונו לבית חולים.קובי רוזן
מקורות המזוהים עם הציר האיראני מדווחים כי 4 מאנשי הכוח הימי של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה של כלי טיס אמריקאי על שתי סירות מהירות איראניות ליד האי לאראכ בקרבת בנדר עבאס בדרום איראן. במקביל הופעלו מערכות ההגנה האווירית האיראניות כנגד כלי טיס עוינים באזור.קובי אטינגר
פיקוד העורף הודיע על החמרת ההנחיות באזור קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. היישובים יישארו במדרג פעילות חלקית. התקהלויות ושירותים יוגבלו לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה, במקום 200 ו-600 בהתאמה. פעילויות חינוכיות ימשיכו ללא שינוי למעט יישובים מוחרגים במסמך מדיניות ההתגוננות.כיכר השבת
רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בניחום אבלים אצל האדמו"ר מממעז'בוז על פטירת רעייתו הרבנית רחל רוזנבוים ע"ה שנפטרה בגיל 37 לאחר מאבק במחלת הסרטן • צפו בגלריהאיציק אוחנה
