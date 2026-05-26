מבזק

הוועדה למינוי בכירים אישרה: גופמן ימונה לראש המוסד

14:13

חבר הכנסת יצא מהכלים בדיון: "אתם גרורה סרטנית"

דיון סוער התנהל בוועדת החוקה על הצעת חוק לאיסור הנפת דגלי אויב במוסדות ציבוריים | ח"כ כסיף תקף את ההתיישבות ויו"ר הוועדה הגיבה בחריפות (בארץ)

אריה רוזן
14:12

חזבאללה לקח אחריות על 6 תקיפות נגד צה"ל מאז הבוקר

חזבאללה לקח אחריות על 6 תקיפות נגד כוחות צה"ל מאז שעות הבוקר. כל התקיפות בוצעו נגד מטרות צה"ל בכפר זוטר א-שרקיה מצפון לנהר הליטאני. לפי דיווח חזבאללה, כוחות קרקעיים של צה"ל מתקדמים באזור זוטר א-שרקיה לאחר תקיפות משמעותיות של מטוסי קרב באזור ביממה האחרונה.

קובי אטינגר
14:12

14:12

פיקוד העורף יספק מעתה הנחיה מקדימה על ירי מלבנון

פיקוד העורף החל לספק הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים מאפשרים זאת. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, הסביר כי המהלך נועד לאפשר לציבור זמן היערכות נוסף טרם קבלת התרעה. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק: בקו העימות - שניות ספורות, במרחב הצפון - עד דקה, ביתר הארץ - עד שתי דקות. ההנחיה תופץ ביישומון פיקוד העורף, בפלטפורמת המסר האישי, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם. פיקוד העורף הדגיש כי יהיו מקרים בהם תופעל התרעה ללא הנחיה מקדימה, ומקרים בהם תתקבל הנחיה אך לא תופעל אזעקה.

ב. ניסני
14:10

הפתרון הכי מפנק לעבודה מהבית? הטרנד החדש שמסעיר את הרשת

עבודה מהספה כבר מזמן לא נחשבת לעצלנות, אבל ברשת רצים עכשיו סרטונים שלוקחים את הרעיון צעד אחד קדימה עד כמעט שכיבה מלאה (חדשות בעולם)

דני שפיץ
14:08

רצף אזעקות בגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כטב"ם

13:59

תקיפה לא צפויה: מל"ט של צה"ל הטיל חימוש בצפון

כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל הטיל חימוש בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול בעקבות תקלה טכנית | אין נפגעים ואין נזק (צבא וביטחון)

כיכר השבת
13:48

אני איתכם, ואני מחזיר אתכם הביתה בחיים: החובש קרבי בעדות מטלטלת מלבנון

"הם מרכז העולם ואני מכונה": חגי קרויזר הציל לוחמים שנפגעו מרחפן נפץ בלבנון וחזר כדי לספר למשה מנס על רגעי האימה | ככה השכול האישי דחף אותו לעולם הרפואה, וזה הנס שנגמר בביקור בבית החולים | "אחים שלי מסתכלים מהשמיים בגאווה" (דבר ראשון)

משה מנס
