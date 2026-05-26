אזהרה: זיהום חמור במים בנחלים בצפון - הכניסה מסוכנת

מחדל בטיחותי חמור מעורר דאגה בקרב מערכות החינוך: שוטרים הורידו מהכביש שמונה אוטובוסים רעועים, ששישה מהם הובילו תלמידים לבתי הספר כשהם סובלים מליקויים מכניים קשים ומסכני חיים. בין הממצאים הקשים: צלחת בלם שבורה, צמיגים מתפוררים ומערכות חירום מושבתות | צפו (בארץ)קובי רוזן
מרכז הסייבר הלאומי גיבש הנחיות קריטיות אחרי 7.10 אך לא העביר לגופי חירום • משרדי ממשלה המשיכו להשתמש בכלי דיגיטלי פרוץ חודשים ארוכים | אזהרה חריפה מאנגלמן (פוליטי מדיני)יוני גבאי
לוס אנג'לס חוותה לאחרונה מתקפת סייבר ענקית, וביקשה עזרה מחברה ישראלית על מנת לאתר את האחראים | החברה הישראלית הצליחה לאתר את התוקפים בעקבות טעות שביצעו, ואף אספה ראיות תומכות (חדשות)דניאל הרץ
הגה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן וראש רשת הכוללים "באר יוסף", עלה לבתי גדולי ישראל להזמינם לשמחת נישואי בתו | במהלך הביקורים שיתף הרה"צ בהתרגשות את נס הצלתו הפלאי מהתאונה המחרידה שעבר לפני שבועיים בדרכו חזרה מצפת, והודה לה' על החסד הגדול שנעשה עמו (חסידים)חיים רוזנבוים
כוחות החטיבה הצפונית ויהל"ם השלימו מבצע השמדה שיטתי במרחב בית חאנון • מאות קידוחים חשפו 11 ק"מ תוואים תת-קרקעיים ששימשו את חמאס | המבצע ההנדסי המורכב (צבא וביטחון)ב. ניסני
חג מרומם ונעלה עבר על מאות חסידי נדבורנה ירושלים שזכו להסתופף בצל קודשו של מורם ורבם במרכז החסידות בבירה | לקראת החג נחנך היכל לימוד מפואר, ולפני הרבי הוגש קוויטל מיוחד במעמד פתיחת הארון, לצד שלל חידושים מרתקים | סיקור ותיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
ח"כ מלכיאלי יוצא במתקפה חריפה נגד המפכ"ל לוי בעקבות מעצר בני ישיבה והעברתם למשטרה הצבאית • "במקום לטפל בפשיעה, אתה מתעמר בלומדי תורה" (חרדים)ישי כהן
היועץ לביטחון לאומי לשעבר של הנשיא טראמפ העניק ראיון לרשת CNN בו התבטא בחריפות נגד ההסכם המסתמן עם איראן | היועץ אמר כי הוא מקווה שהשיחות תקרוסנה והטיח ביקורת קשה על הבוס לשעבר (חדשות)ישראל גראדווהל
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ