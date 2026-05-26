כיכר השבת
מבזקצה"ל ושב"כ חשפו

המחבל הצרפתי שניסה להתנקש במרן - המשיך לקדם פיגועים בישראל

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

19:00

חיל הים האמריקאי חוזר לליווי ספינות סוחר במצר הורמוז

חיל הים האמריקאי חידש את הסיוע למעבר ספינות סוחר במצר הורמוז במסגרת "פרויקט החירות". מיכלית נפט יוונית עם 2 מיליון חביות נפט הצליחה לעבור במצר בליווי אמריקאי.

קובי אטינגר
18:54

הילד שסירב להשתחוות במסגד שרף את הרשת | שוב - מעצר תלמיד ישיבה • צפו

מעצר בן הישיבה מצית מתיחות הולכים לקראת חידוש ההפגנות | הוועדה אישרה את מינוי גופמן | זעם בטורונטו על תלישת המודעות הילדה הנעדרת | זמיר הדיח את הפצ"רית לשעבר | כיפות שחורות בפרק סוער במיוחד | התחממות קלה ומזג אוויר שמשי  |  וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יוסי סרגובסקי
18:50

משרד הבריאות מבטל הצורך בהרתחת מים במולדת ורמת צבי

משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים בישובים מולדת ורמת צבי, לאחר קבלת תוצאות דיגום תקינות. המים ראויים כעת לשתייה ולכל שימוש אחר.

יוסי נכטיגל
18:49

אחרי הניתוק הארוך בהיסטוריה: האינטרנט של האיראנים חזר לפעול

איראן הודיעה אתמול כי תחזיר ביום שלישי את האינטרנט לשימוש הציבורי, היום הודיעו איראנים על חזרת הפעילות של רשת האינטרנט | לאחר 88 ימים והניתוק הארוך ביותר בהיסטוריה של איראן, האיראנים יכולים לחזור לגלוש, במה שנראה כסימן לרגיעה במלחמה עם ארה"ב (חדשות) 

בני סולומון
18:22

בושה: המדריך הגיע לבית הספר - וזה מה שהתגלה בתא השירותים

תושב יפו בן 34 נעצר לחקירה בחשד שהתקין מצלמה נסתרת בתא שירותים בבית ספר בנהריה | החשוד שהה במקום להעברת הדרכה חיצונית וניצל את הגישה שניתנה לו | המשטרה תבקש הארכת מעצר (משטרה)

קובי אטינגר
18:18

3 פצועים בתאונת דרכים בקרית מוצקין

רכב התהפך בדרך עכו-חיפה בקרית מוצקין. צוותי מגן דוד אדום מפנים לרמב"ם 3 פצועים: אישה כבת 50 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובפנים, ושני פצועים נוספים במצב קל. האירוע אירע בשעה 16:20.

קובי רוזן
18:15

האבא תבע את הבן במאה אלף וגירד מבית המשפט 5000 בלבד

בית המשפט לענייני משפחה קיבל באופן חלקי תביעה חסרת תקדים של אב נגד בנו • הבן התראיין בכלי התקשורת והשמיץ את אביו בזמן שהתמודד לראשות העיר | השופטת: "לא הוכח שהמיילים המביכים נשלחו מהאב" (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
18:14

"חיסלת אותי היום": נהג המשאית שנתפס על חם הטיח בשוטר | צפו

סייר מסיירת האופנועים הארצית שהיה בדרכו למשמרת, הבחין בנהג משאית המשתמש בטלפון נייד תוך כדי נסיעה. לאחר שהורה לו לעצור בצד, גילה השוטר כי הנהג מבצע עבירה חמורה בהרבה | צפו בדיאלוג ביניהם - רגע לפני המעצר (בארץ, משפט)

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר