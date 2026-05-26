חיל הים האמריקאי חידש את הסיוע למעבר ספינות סוחר במצר הורמוז במסגרת "פרויקט החירות". מיכלית נפט יוונית עם 2 מיליון חביות נפט הצליחה לעבור במצר בליווי אמריקאי.קובי אטינגר
משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים בישובים מולדת ורמת צבי, לאחר קבלת תוצאות דיגום תקינות. המים ראויים כעת לשתייה ולכל שימוש אחר.יוסי נכטיגל
איראן הודיעה אתמול כי תחזיר ביום שלישי את האינטרנט לשימוש הציבורי, היום הודיעו איראנים על חזרת הפעילות של רשת האינטרנט | לאחר 88 ימים והניתוק הארוך ביותר בהיסטוריה של איראן, האיראנים יכולים לחזור לגלוש, במה שנראה כסימן לרגיעה במלחמה עם ארה"ב (חדשות)בני סולומון
תושב יפו בן 34 נעצר לחקירה בחשד שהתקין מצלמה נסתרת בתא שירותים בבית ספר בנהריה | החשוד שהה במקום להעברת הדרכה חיצונית וניצל את הגישה שניתנה לו | המשטרה תבקש הארכת מעצר (משטרה)קובי אטינגר
רכב התהפך בדרך עכו-חיפה בקרית מוצקין. צוותי מגן דוד אדום מפנים לרמב"ם 3 פצועים: אישה כבת 50 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובפנים, ושני פצועים נוספים במצב קל. האירוע אירע בשעה 16:20.קובי רוזן
בית המשפט לענייני משפחה קיבל באופן חלקי תביעה חסרת תקדים של אב נגד בנו • הבן התראיין בכלי התקשורת והשמיץ את אביו בזמן שהתמודד לראשות העיר | השופטת: "לא הוכח שהמיילים המביכים נשלחו מהאב" (חוק ומשפט)דניאל הרץ
סייר מסיירת האופנועים הארצית שהיה בדרכו למשמרת, הבחין בנהג משאית המשתמש בטלפון נייד תוך כדי נסיעה. לאחר שהורה לו לעצור בצד, גילה השוטר כי הנהג מבצע עבירה חמורה בהרבה | צפו בדיאלוג ביניהם - רגע לפני המעצר (בארץ, משפט)קובי רוזן
צה"ל הפעיל התרעות בשעה 17:10 במלכיה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. זוהתה מטרה אווירית חשודה שאבד עמה המגע. האירוע הסתיים וצה"ל מסר כי אין נפגעים.ב. ניסני
