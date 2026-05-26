הרוג ו-3 פצועים קשה בתאונה בכביש 316 סמוך למחלף יתיר

חג השבועות בחצר הקודש צאנז ז'מיגראד נחגג בהתרוממות הנפש, כאשר החסידים מציינים את ימי האורה לקראת שמחת הנישואין ההיסטורית בשבועות הקרובים: חתונת בנש"ק החתן הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו האחרון של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל, אשר ישא למזל טוב את בת הגה"ח רבי שמעון קניג מקרית צאנז נתניה (חסידים)חיים רוזנבוים
התעלות עצומה נרשמה בטיש נעילת החג בצל האדמו"ר מקראלי במרכז החסידות בווילאמסבורג | בעת עריכת הבדלה השתמש הרבי בבדי הדסים שעיטרו את היכל בית המדרש במהלך החג. לאחר מכן, נרשמו רגעים מרגשים של ברכה כאשר האדמו"ר מרח משיירי יין ההבדלה על מצחם של פרחי החסידים, שעברו במשך זמן רב להתברך בכל הברכות (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר נהרג הערב (שעה 20:04) לאחר שרכב התפוצץ בכביש 2 סמוך למחלף אור עקיבא. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום עם חבלה רב מערכתית קשה.קובי רוזן
רכב עלה באש בכביש 2 סמוך לאור עקיבא. שוטרי תחנת חדרה ולוחמי כיבוי אש הגיעו לזירה. גורמי הרפואה קבעו את מותו של גבר שישב ברכב, זהותו טרם נקבעה. המשטרה בודקת את הרקע לאירוע.קובי רוזן
מעמד נעילת חג השבועות נערך בהתעלות עצומה בצל האדמו"ר מצאנז זוועהיל, במרכז החסידות ביוניאן סיטי שבניו ג'רזי | בתום השולחן הטהור, עברו החסידים במשך זמן רב להתברך לקראת הימים הבאים, כאשר האדמו"ר עומד סמוך למקומו המפואר, שקושט בפרחים וציצים נאים כמסורת החג (חסידים)חיים רוזנבוים
התעלות עצומה נרשמו בטיש נעילת החג אצל זקן אדמו"רי בורו פארק, האדמו"ר ממונקאטש | במהלך הטיש עורר האדמו"ר את החסידים להיות כלים הראויים לקבלת השפעותיה של החג המרומם | בסיום עריכת השולחן הטהור, לאחר ריקוד מרומם, עברו מאות החסיידם לקבלת 'כוס של ברכה', מידיו של הרבי שהאציל על כל אחד מברכות קודשו לרוב (חסידים)חיים רוזנבוים
מאות עמלי תורה נהרו השבוע לאתרא קדישא מירון, ועקבו בחרדת קודש אחר מעמד פדיון פטר חמור שערך הפוסק הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות, ובראשות הגה"צ רבי אלעזר שטרן, המרא דאתרא של מירון | ההידור המפתיע מחשש לכשרות, הבירור המדוקדק של תהליך הלידה והרגע המרטיט של זעקת י"ג מידות ותקיעת שופר במרומי ההר | סיקור ותיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
לפי דיווח של I24, בסוף הדיון בעניינו של המועמד לראשות המוסד רומן גופמן, שאל השופט בדימוס את המועמד אם "זה נכון ש*** סוכן מוסד?" | המדובר בדמות בינלאומית מוכרת, גופמן שהובך מהשאלה סירב לענות (חדשות)דוד הכהן
