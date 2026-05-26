חדירת כלי טיס עוין לאזור ברעם בקו העימות

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור ברעם בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס מיידית למרחב המוגן.

22:59

2 פצועים בינוני באירוע אלימות בסח'נין

שני גברים כבני 30 נפצעו הערב (22:21) באירוע אלימות בסח'נין. צוותי מגן דוד אדום מעניקים להם טיפול רפואי ומפנים אותם למרכז הרפואי לגליל בנהרייה במצב בינוני עם פציעות חודרות.

קובי רוזן
22:52

במהלך חסר תקדים: טורקיה יוצאת לקידוח עמוק מחוץ לגבולותיה 

אנקרה מציבה יעד של עד תשעה חודשים להשלמת הפרויקט, במהלך שמסמן העמקת השפעתה האנרגטית והביטחונית בקרן אפריקה (בעולם)

אבישי לוי
22:28

מיצג הבובות המביש: חרדי תלוי על הגרדום וכולם סביב מריעים

מיצג אימה אנטישמי בלב מונטריאול שבקנדה עורר סערה ציבורית עזה, לאחר שארגון פרו-פלסטיני המזוהה עם חמאס תלה על חבלי תלייה בובת יהודי חובש כיפה לצד בובותיהם של בנימין נתניהו ואיתמר בן גביר (יהדות, בעולם)

יוסי נכטיגל
22:23

מהיכל הכולל לענף הנדל"ן • דור היזמים הצעירים מקנדה התכנס לכינוס מקצועי

למעלה מ-400 יזמים, אנשי עסקים ובעלי מקצוע מקהילות מונטריאל וטאהש שבקנדה השתתפו השבוע בוועידה מקצועית | במהלך היום הוצגו פאנלים מקצועיים בנושאי מימון, משפט, ביטוח וראיית חשבון בשוק הנדל"ן הנוכחי | סיקור ותיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים
22:22

כינוס הקבינט התפזר מוקדם: ראש הממשלה יצא כדי לשוחח עם הנשא טראמפ

ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו הערב בטלפון | השיחה בין השניים התקיימה מיד עם תום ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, שארכה כשעתיים וחצי והסתיימה מוקדם מן הצפוי כדי לאפשר את קיום השיחה בין שני המנהיגים | כל העדכונים (מדיני)

בני סולומון
21:55

יאיר גולן מתהפך? זה מה שענה כשנשאל אם ישב עם החרדים לאחר הבחירות

אחרי שהצהיר בשבוע שעבר כי "הדמוקרטים יהיו תעודת הביטוח שלכם לכך שהמפלגות החרדיות ישבו באופוזיציה בשנים הקרובות", הערב מתברר כי גם יאיר גולן מסכים לשבת עם החרדים (פוליטי)

יוני גבאי
21:54

לקראת תקיפה? טראמפ ונתניהו משוחחים כעת

21:52

התרעות בברעם על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות בברעם בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
