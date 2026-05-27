התרעה על ירי רקטות וטילים לקו העימות הצפוני

פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור קו העימות הצפוני. ההתרעה כוללת את היישובים: כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר, קריית שמונה ותל חי. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

03:45

התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ

צה"ל הפעיל התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
23:56

שני פצועים קל בתאונה בין שני רכבים בכביש 60 ליד אל-חאדר

שני אנשים בגילאי ה-50 נפגעו קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 60 סמוך לצומת אל-חאדר. צוותי איחוד הצלה טיפלו בפצועים במקום ופינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם.

קובי רוזן
23:25

"סטודנטים יהודים הותקפו": אוניברסיטה אנטישמית מסתבכת בתביעה

משרד המשפטים האמריקאי תובע את אוניברסיטת UCLA בטענה שאפשרה סביבה עוינת לסטודנטים יהודים במהלך מחאות פרו-פלסטיניות (בעולם)

אריה רוזן
23:15

"אנחנו לא יכולים יותר" | השר מודה: צרפת הגיעה לקצה היכולת - והמהלך הדרמטי שנשקל

צרפת הגיעה לקצה גבול היכולת שלה בקליטת ההגירה, כך הודה אתמול שר הפנים ז'רלנד דרמנין בראיון לעיתון נחשב | השר אמר כי יש צורך לשנות את החוקה באמצעות משאל עם (בעולם)

ישראל גראדווהל
23:07

בישראל מאשרים: מפקד חמאס חוסל בהצלחה - כשבוע לאחר מינויו

גורם ביטחוני מאשר: מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בהצלחה | הרמטכ"ל העביר את העדכון תוך כדי דיון ביטחוני | מיד לאחר חיסול קודמו, ניתנה הוראה לצוד את היורש (צבא וביטחון)

משה בשן
22:59

2 פצועים בינוני באירוע אלימות בסח'נין

שני גברים כבני 30 נפצעו הערב (22:21) באירוע אלימות בסח'נין. צוותי מגן דוד אדום מעניקים להם טיפול רפואי ומפנים אותם למרכז הרפואי לגליל בנהרייה במצב בינוני עם פציעות חודרות.

קובי רוזן
22:52

במהלך חסר תקדים: טורקיה יוצאת לקידוח עמוק מחוץ לגבולותיה 

אנקרה מציבה יעד של עד תשעה חודשים להשלמת הפרויקט, במהלך שמסמן העמקת השפעתה האנרגטית והביטחונית בקרן אפריקה (בעולם)

אבישי לוי
22:28

מיצג הבובות המביש: חרדי תלוי על הגרדום וכולם סביב מריעים

מיצג אימה אנטישמי בלב מונטריאול שבקנדה עורר סערה ציבורית עזה, לאחר שארגון פרו-פלסטיני המזוהה עם חמאס תלה על חבלי תלייה בובת יהודי חובש כיפה לצד בובותיהם של בנימין נתניהו ואיתמר בן גביר (יהדות, בעולם)

יוסי נכטיגל
