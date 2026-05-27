התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ

פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור קו העימות הצפוני. ההתרעה כוללת את היישובים: כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר, קריית שמונה ותל חי. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.ב. ניסני
שני אנשים בגילאי ה-50 נפגעו קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 60 סמוך לצומת אל-חאדר. צוותי איחוד הצלה טיפלו בפצועים במקום ופינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן
משרד המשפטים האמריקאי תובע את אוניברסיטת UCLA בטענה שאפשרה סביבה עוינת לסטודנטים יהודים במהלך מחאות פרו-פלסטיניות (בעולם)אריה רוזן
צרפת הגיעה לקצה גבול היכולת שלה בקליטת ההגירה, כך הודה אתמול שר הפנים ז'רלנד דרמנין בראיון לעיתון נחשב | השר אמר כי יש צורך לשנות את החוקה באמצעות משאל עם (בעולם)ישראל גראדווהל
גורם ביטחוני מאשר: מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בהצלחה | הרמטכ"ל העביר את העדכון תוך כדי דיון ביטחוני | מיד לאחר חיסול קודמו, ניתנה הוראה לצוד את היורש (צבא וביטחון)משה בשן
שני גברים כבני 30 נפצעו הערב (22:21) באירוע אלימות בסח'נין. צוותי מגן דוד אדום מעניקים להם טיפול רפואי ומפנים אותם למרכז הרפואי לגליל בנהרייה במצב בינוני עם פציעות חודרות.קובי רוזן
אנקרה מציבה יעד של עד תשעה חודשים להשלמת הפרויקט, במהלך שמסמן העמקת השפעתה האנרגטית והביטחונית בקרן אפריקה (בעולם)אבישי לוי
מיצג אימה אנטישמי בלב מונטריאול שבקנדה עורר סערה ציבורית עזה, לאחר שארגון פרו-פלסטיני המזוהה עם חמאס תלה על חבלי תלייה בובת יהודי חובש כיפה לצד בובותיהם של בנימין נתניהו ואיתמר בן גביר (יהדות, בעולם)יוסי נכטיגל
