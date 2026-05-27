צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש הזרוע הצבאית של חמאס

צה"ל ושב"כ חיסלו את מחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית ומטה המודיעין של חמאס. החיסול בא בעקבות חיסול קודמו בתפקיד.

08:46

140 אלף מוסלמים השתתפו בתפילת עיד אל-אדחא באל-אקצא

משרד הווקף הפלסטיני מסר כי כ-140 אלף מוסלמים ערכו הבוקר את תפילת חג הקורבן (עיד אל-אדחא) במסגד אל-אקצא בירושלים.

קובי אטינגר
08:42

צלב על דירת המסתור | תיעוד דרמטי: כך חוסל מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה

שב״כ וצה״ל מאשרים: מוחמד עודה, שמונה לפני שבוע בלבד כמפקד הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה אווירית • תכנן את הטבח ב-7 באוקטובר כראש מטה המודיעין | תיעוד מרגע החיסול (צבא וביטחון)

ב. ניסני
08:31

כאוס בטקסס: הלקוח המפתיע שקפץ לסוכנות הרכב הטריף את השוטרים

תושבי וואקו, טקסס, לא האמינו למראה עיניהם כשיצור לא שגרתי החליט לעשות "סיבוב" בין המכוניות החדשות בסוכנות מקומית | המרדף המשטרתי שהפך לוויראלי הסתיים בדרך הכי פחות צפויה (חדשות בעולם)

דני שפיץ
08:29

טרגדיה בירושלים: נהג ירד לרגע לתקן תקלה ברכבו – ונהרג מפגיעת רכב חולף

שני גברים נפגעו מרכב חולף לאחר שעצרו בצד הכביש עקב תקלה ברכב • גבר כבן 30 נקבע מותו במקום וצעיר בן 25 פונה במצב בינוני לשערי צדק | המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה (בארץ)

קובי רוזן
08:27

רוכב אופנוע בן 18 נפצע בינוני בתאונה בכביש 70

צעיר בן 18 שרכב על אופנוע נפצע הלילה בינוני בכביש 70 סמוך למחלף סומך. לפי עדויות במקום, הרוכב החליק ונחבל בגפיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה ופינו אותו לבית החולים רמב"ם להמשך טיפול.

קובי רוזן
08:15

חשד לזיוף באוצר: מסמך הגננות החרדיות צונזר משיקולים פוליטיים

דיווח חריג: גורם במשרד האוצר השמיט במכוון התנגדויות חריפות של אנשי המקצוע להעלאת שכר הגננות החרדיות • המסמך המצונזר הועבר למשרד החינוך לקראת ישיבה מכרעת | חשש להתערבות פוליטית בלתי ראויה (חרדים)

יוני גבאי
08:07

כ"ץ: מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של חמאס בעזה חוסל

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של חמאס בעזה חוסל אתמול. כ"ץ בירך את צה"ל והשב"כ על הביצוע, ואמר כי "כולם בני מוות בכל מקום" בהתייחס למי שהוביל את הטבח ב-7 באוקטובר. השר הוסיף כי חמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית בעזה, וכי תוכנית ההגירה מרצון מעזה תיושם "בעיתוי ובאופן הנכון".

כיכר השבת
07:49

נהג פונה לבית חולים לאחר אירוע בשדרות בן גוריון בירושלים

צוותי מגן דוד אדום מטפלים ומפנים לבית חולים שערי צדק נהג רכב בן 41 במצב קל, בעקבות אירוע שהתרחש בשדרות בן גוריון בירושלים.

קובי רוזן
