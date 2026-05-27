הקואליציה תביא ביום שני הצעת חוק לפיזור הכנסת

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את איזנקוט וגולן על "פשרות" בנושא הגיוס. "ישראל ברגע קיומי. המדינה לא תשרוד כשעוד ועוד מאזרחיה מתחנכים ל'נמות ולא נתגייס'", אמר. בנט הבהיר: "בממשלה הבאה בראשותי לא יהיו שום פשרות בנושאי גיוס. לא יהיו דילים פוליטים על חשבון המשרתים בצבא, ואף אחד לא יקבל 30 אחוז הנחה. כולם, כולם, מתגייסים. מי שלא ישרת - לא יקבל שקל מהמדינה".

