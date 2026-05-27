צה"ל תוקף מפקדות חיזבאללה באזור צור בלבנון

ילד כבן 3 נפגע במצב אנוש מרכב באור עקיבא. צוותי מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי ומבצעים פעולות החייאה תוך כדי פינויו לבית החולים הלל יפה. הילד סובל מחבלה רב מערכתית.קובי רוזן
דובר צה"ל בערבית הנחה לפנות את העיר צור, העיר השלישית בגודלה בדרום לבנון, יחד עם הכפרים והמחנות הסמוכים לה. מדובר בפינוי של יותר מ-100 אלף איש. ההגנה האזרחית הלבנונית מסייעת במאמצים וקוראת לתושבי צור לפנות את העיר. במקביל, צה"ל משגר הודעות מוקלטות לטלפונים הסלולריים של התושבים בהן הוא קורא להם לפנות. ההנחיה מגיעה יום לאחר שצה"ל הנחה לפנות את נבטיה, העיר השנייה בגודלה בדרום לבנון.קובי אטינגר
בת חצי שנה פונתה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר, לאחר שנפלה מגובה במדרגות בכניסה לחנות ברחוב רבי עקיבא בבני ברק | כונניפ העניקו לה טיפול רפואי ראשוני במקום שכלל קיבוע וחבישות, ולאחר מכן היא פונתה להמשך טיפול כשהיא סובלת מחבלת ראש (בארץ)מישאל לוי
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה, נחגגה בהתרגשות שמחת ה'חומש סעודה' לילדי החמד בני החמש | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, נשיא התלמוד תורה, יחד עם מחותנו האדמו"ר מביאלה, אשר להם צאצא משותף בשמחה הגדולה (חסידים)חיים רוזנבוים
שוטר תנועה תועד כשהוא מנסה להרגיע מפגינים חרדים שהתקהלו סביבו בעקבות עיכוב עריק, והצהיר בפניהם שוב ושוב כי הוא "לא מתעסק בעריקות" אלא רק מחלק דוחות תנועה. זאת, בניגוד להנחיית המפכ"ל לעכב עריקים למשך חצי שעה עבור המשטרה הצבאית. במשטרה הגיבו: "המפכ"ל רואה זאת בחומרה, עניינו ייבחן" | צפו (בארץ)נחמן שטרנהרץ
הבית הלבן מכחיש בתוקף דיווחים באיראן, לפיהם גובשה טיוטת מזכר הבנות בין וושינגטון לטהרן, ובה ארצות הברית הסכימה להסיר את המצור הימי ולהסיג את כוחותיה מהאזור, בתמורה להתחייבות איראנית להשבת הסדר הימי במצר הורמוז לקדמותו בתוך כחודש | בממשל האמריקני הגיבו בזעם והגדירו את הפרסום כ"המצאה מוחלטת" (חדשות)דוד הכהן
