דובר צה"ל בערבית הנחה לפנות את העיר צור, העיר השלישית בגודלה בדרום לבנון, יחד עם הכפרים והמחנות הסמוכים לה. מדובר בפינוי של יותר מ-100 אלף איש. ההגנה האזרחית הלבנונית מסייעת במאמצים וקוראת לתושבי צור לפנות את העיר. במקביל, צה"ל משגר הודעות מוקלטות לטלפונים הסלולריים של התושבים בהן הוא קורא להם לפנות. ההנחיה מגיעה יום לאחר שצה"ל הנחה לפנות את נבטיה, העיר השנייה בגודלה בדרום לבנון.

קובי אטינגר