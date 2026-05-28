הותר לפרסום: סמל רותם ינאי הי״ד נהרגה מפיצוץ רחפן בלבנון

דובר צה"ל הודיע על נפילתה של מש"קית תותחנית שדה בגדוד רותם של חטיבת גבעתי בפעילות מבצעית בצפון הארץ. יהי זכרה ברוך.קובי אטינגר
לוחמי דובדבן בהכוונת שב"כ עצרו חמישה מחבלים בשלוש פעילויות מבצעיות • בג'נין נעצר מחבל שתכנן פיגוע בטווח המיידי, בצידא מחבל חמאס שקידם פעולות טרור (צבא וביטחון)ב. ניסני
תחל ירידה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרי הצפון והמרכז | בהמשך הסופ"ש: רוחות ערות משעות הצהריים, סיכוי לטפטוף קל בצפון הארץ, ומהפך קל ביום שבת קודש עם עלייה במעלות החום (מזג האוויר)
לוחמי יחידת דובדבן עצרו ביומיים האחרונים חמישה מחבלים במסגרת שלוש פעילויות ביהודה ושומרון. בג'נין נעצר מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בכפר צידא נעצר מחבל המזוהה עם חמאס שקידם פעולות טרור. במרחב קלנדיה והכפר אל בירה נעצרו שלושה מחבלים, ביניהם חמוש שהסית לפעילות טרור ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.ב. ניסני
על רקע גל מעצר תלמידי הישיבות והעברתם לכלא הצבאי, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בשיחת חיזוק לתלמידי ישיבות: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח" • קבע בנחרצות: "לא לפחד מאנשים שנוסעים בשבת ואוכלי נבלות", והדגיש: "אתם שומרי משמרת הקודש" (ארץ)ישי כהן
צבא ארה"ב ביצע תקיפות נגד אתר צבאי איראני ויירט כטב"מים במצר הורמוז • משמרות המהפכה הודיעו על תקיפת בסיס אמריקני בכוויית בתגובה | כל הפרטים על העימות (בעולם)יוסי נכטיגל
הותר לפרסום שמה של חללת צה"ל שמשפחתה קיבלה הודעה. מדובר בסמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משקית תש"ן בגדוד רותם (435) בחטיבת גבעתי. היא נפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ.כיכר השבת
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ