נציבות תלונות הציבור על שופטים במשרד המשפטים פרסמה תמציות החלטה במספר תלונות. בין היתר: שופטת חייבה בהוצאות צד שלא התייצב לדיון ביום פתיחת מבצע 'שאגת הארי' ודחתה בקשה לביטול החיוב למרות שהצד שהה במקלט עם שלושת ילדיו, שניים מהם עם צרכים מיוחדים. בנוסף, התקבלה תלונה על קאדי שהפנה בהחלטתו לפתגם העוסק בכלבה - עורכת דין טענה שמדובר בהשפלה חמורה והשוואה מבזה. כמו כן נדחתה תלונה נגד נשיא בית הדין השרעי לערעורים בעניין קידום מועמדות עוזרו המשפטי לכהונת קאדי.קובי אטינגר
נשיא ארה"ב מעוניין להדפיס שטר של 250 דולרים על שמו - ועם תמונתו המתנוססת על השטר, כך לפי דיווח ב'וושינגטון פוסט | ולמה 250 דולרים? לרגל 250 שנות קיומה של ארה"ב של אמריקה |כך נראה השטר (בעולם)בני סולומון
הגה"צ גאב"ד זוועהיל הגיע אמש לביקור קודש אצל זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקראת חתונת בתו הערב בביתר • במהלך הביקור הפתיע הגרי"מ את הגאב"ד כששחזר מולו את הימים שלפני תש"ח בעיר העתיקה, והמפגשים היומיים שלו עם הסבא הגדול רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע • מה קרה בכל יום בחזור מהכותל? • סיקור ותיעוד מהביקור המרתק (חסידים)חיים רוזנבוים
שר המשפטים יריב לוין שלח מילות חיזוק ליונתן אוריך לאחר הגשת כתב האישום נגדו. "אכיפה בררנית היא פשע. שום דבר לא יוכל לפצות על הסבל והכאב שנגרמים לו ולמשפחתו, רק בגלל עבודתו עם ראש הממשלה נתניהו", אמר לוין. השר הוסיף כי הוא בוטח בנחישותו של אוריך להוציא את הצדק לאור.כיכר השבת
8 אנשים נפגעו היום (13:56) בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 90 סמוך למצוקי דרגות. גבר כבן 30 נפצע קשה עם חבלות בחזה ובבטן, גבר כבן 80 נפצע בינוני עם חבלות בטן וחזה, ו-6 נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו באמבולנסים ובמסוק לבתי החולים הדסה הר הצופים ושערי צדק.קובי רוזן
ידיעה מסעירה מרעישה את שוק השידוכים החרדי, לאחר שנשבר התקדים המשפחתי הנוקשה בחוג משפחות הגריינמנים • נינתו של הגר"ח גריינמן זצ"ל התארסה השבוע עם נין אחיו, יבלחט"א הגר"מ גריינמן • מאחורי הקלעים: המצוקה החריפה בהצעות רלוונטיות והקושי של המשפחות למצוא שידוכים העומדים בהקפדות וההנהגות המחמירות של הקהילה • כל הפרטים על השידוך שמסעיר את בני ברק (חרדים)חיים רוזנבוים
ציטאקקאנצה, עץ בן כ-1,200 שנה ואחד הסמלים הבולטים של האי, מציג סימני דעיכה מתקדמים - ומצטרף לשורה מדאיגה של עצי באובב עתיקים שנעלמים בעשור האחרון, ככל הנראה בשל שינויי אקלים ולחצים סביבתיים (בעולם)אבישי לוי
שעה קלה לאחר התקיפה בביירות, הלבנונים החלו בפינוי ההריסות ברובע הדאחייה לאחר התקיפה הישראלית שכוונה לבכיר בחטיבת האימאם חוסיין | בתוך כך, פרטים חדשים מהתקיפה נחשפים (ביטחון)דניאל הרץ
