לוין תומך באוריך: "אכיפה בררנית היא פשע"

נציבות תלונות הציבור על שופטים במשרד המשפטים פרסמה תמציות החלטה במספר תלונות. בין היתר: שופטת חייבה בהוצאות צד שלא התייצב לדיון ביום פתיחת מבצע 'שאגת הארי' ודחתה בקשה לביטול החיוב למרות שהצד שהה במקלט עם שלושת ילדיו, שניים מהם עם צרכים מיוחדים. בנוסף, התקבלה תלונה על קאדי שהפנה בהחלטתו לפתגם העוסק בכלבה - עורכת דין טענה שמדובר בהשפלה חמורה והשוואה מבזה. כמו כן נדחתה תלונה נגד נשיא בית הדין השרעי לערעורים בעניין קידום מועמדות עוזרו המשפטי לכהונת קאדי.

