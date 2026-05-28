אזעקה במנרה ומרגליות על חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף הפעיל אזעקה במנרה ומרגליות באזור קו העימות בשל חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

17:34

דיווח: ארה"ב ואיראן הסכימו להאריך את הפסקת האש ב-60 יום

לפי דיווחים, ארה"ב ואיראן הגיעו להסכמה על הארכת הפסקת האש לתקופה של 60 יום נוספים. ההסכם ממתין כעת לאישורו הסופי של הנשיא דונלד טראמפ.

17:29

דרמה באולם: ארקיע נטשה נוסעים בחירום – וחטפה בבית המשפט

שני נוסעים נאלצו לרכוש כרטיסים חלופיים ב-14 אלף ש"ח לאחר ביטול טיסה במבצע 'עם כלביא' • הרשמת ענבי-אוזניצקי: "החברה התנערה מחובות בסיסיות" | פסק דין חריף בתל אביב (תעופה)

דניאל הרץ
17:28

דיווח דרמטי: יש הסכם בין ארצות הברית לאיראן, טראמפ מבקש כמה "ימים למחשבה" וטרם אישר סופית

פריצת דרך במגעים? לפי דיווח ב'אקסיוס', ארה"ב ואיראן הגיעו להסכמות על מזכר הבנות להארכת הפסקת האש ב-60 יום והתחלת מו"מ ישיר על הגרעין, אך הנשיא טראמפ מבקש לעצור רגע ולבחון את הפרטים לפני מתן אור ירוק סופי (אקטואליה)

דניאל הרץ
17:28

המתקפה המתואמת על המשטרה | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

השינויים הדרמטיים בלשכת הח"כ החרדי | כשעמית סגל וישי כהן נפגשו בקניות | מי אתגר את משה מנס בשכיבות סמיכה? | המגיש הפופולרי ששבר את הרגל | הגר"ד לנדו שיבח את גפני | ההקדשה של ראש הישיבה לנין האדמו"ר | הרב חשף שחיכה 7 שנים לילד | פגישת 'התנזים' בשוק | למי הגיב הנשיא "אחרת נפרק את המדינה"? | כך עמי מימון חונה | נתן גושן בחתונת בנו של עו"ד אוסדיטשר | דיקמן מניח תפילין לנגנים | שולי רנד על ספסל | ה'וואך נאכט' לבנו של יוחנן אורי | דרעי בריקוד עם הראשון לציון | מקלב בביקור בהפתעה | מאחורי הקלעים של ביקור הנשיא הרצוג בבני ברק | ראש העיר שנרדם בוועידה | הזמר שהתעקש לנשק את המזוזה | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

זופניק
17:21

17:17

פיקוד העורף נערך לחידוש האש מול איראן: כך צפויה להיראות תחילת המלחמה בסבב השלישי

בפיקוד העורף משלימים היערכות לאפשרות של מלחמה שלישית מול איראן, כאשר ההערכה היא שהמערכה הבאה תיפתח בצעד מפתיע שיחייב את העורף כולו להיכנס למצב "אדום" בתוך פחות משעתיים, וכי הירי יגבר משמעותית ויהיה בטווח זמן קצר יותר מבסביבים הקודמים| גורמי ביטחון מדגישים כי החשאיות המבצעית תבוא לעיתים על חשבון התראה מוקדמת (צבא)

ב. ניסני
17:06

האב מירר בבכי: "כל החיים היו לפנייך" | האימא: "הכאב לא ייגמר לעולם"

יממה לאחר שסמלת רותם ינאי ז"ל נהרגה מפגיעת רחפן נפץ במושב שומרה בגליל המערבי, ליוו אותה מאות בני משפחה, חברים ולוחמי חטיבת גבעתי בדרכה האחרונה בגבעת עדה. הוריה ספדו לה בלב שבור: "אהבת האדם שלך הייתה אינסופית, סליחה שלא שמרנו עלייך" (בארץ)

דוד הכהן
16:59

תיעוד נדיר: אלוף שי קלפר בזירות הנפילה הבוערות

צפו בתמונות ובסרטונים הבלעדיים מתוך פעילות כוחות פיקוד העורף במבצע "שאגת הארי": מהרגעים המתוחים בשטח ועד להנחיות המבצעיות של מפקד הפיקוד – הצצה נדירה אל עבודת ההצלה והחילוץ תחת אש (צבא וביטחון)

ב. ניסני
