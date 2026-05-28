דובר צה"ל אפי דפרין מסר כי מאז תחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-700 פעילי חזבאללה, ומתחילת הלחימה חוסלו יותר מ-2,500 פעילים. לדבריו, צה"ל חיסל כמעט שליש מכוח חזבאללה. דפרין הוסיף כי בימים האחרונים נפגעו מפקדי גזרות ובעלי תפקידים מבצעיים, מה שפגע ביכולות הפיקוד והשליטה של הארגון. "חזבאללה נלחם על שרידותו" אמר, והדגיש כי כוחות צה"ל פועלים כעת במקומות שאליהם לא הצליחו להגיע במלחמת לבנון השנייה.

קובי אטינגר