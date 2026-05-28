דובר צה"ל: חיסלנו 700 פעילי חזבאללה מאז הפסקת האש

צעיר בן 19 נפצע הערב (18:36) כאשר אופנוע שרכב עליו התנגש בגדר ברחוב האורזים בנתניה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות.

קובי רוזן