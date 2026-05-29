במקביל לירי הטילים: אזעקות על חדירת כטב"מ בגבול הצפון

אל״מ מאיר בידרמן, מפקד מח״ט 401, פרסם מסר לחייליו מבית החולים כשבוע לאחר שנפצע באורח קשה בלבנון. "מחכה בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב" כתב.כיכר השבת
שוטרי מחוז ירושלים עצרו במהלך הלילה שוהה בלתי חוקי בן 43 מחברון שנשא אקדח טעון באזור שער שכם. החשוד נצפה בנסיבות מחשידות על ידי תצפיתני משל"ט ירושלים והועבר לחקירה בתחנת שלם.קובי רוזן
מבצע רחב היקף של אגף התנועה נגד עבירות מסכנות חיים הסתיים עם אלפי דו"חות ומעצרים. בין האירועים החריגים: נהג שנתפס נוהג בפסילה בפעם הרביעית בעת שהיה בדרכו לעבודות שירות, וקטין בן 14 שרכב על אופנוע ללא רישיון. במשטרה מזהירים: נהגים שתועדו באמצעים דיגיטליים ללא מפגש עם שוטר, יקבלו את הדו"חות בקרוב (חדשות)דוד הכהן
מעמד רב רושם והוד התקיים השבוע בהיכל ישיבת 'מגדל עוז' בגבעת זאב, לרגל הכנסת ספר תורה מהודר בשילוב הנחת אבן הפינה לקריית הישיבה החדשה • את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה גדולי ישראל, ראשי ישיבות ואישי ציבור • צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
מסעדת "מוטרה" הישראלית, שנפתחה בצפון מיאמי בבעלות השף רז שבתאי, עשתה את הבלתי יאומן והפכה למסעדה הכשרה היחידה בעולם שמחזיקה בכוכב מישלן היוקרתי. אנשי המדריך שיבחו את השירות והטעמים, והשף מסביר: "הכשרות היא לא מגבלה, אלא מנוע ליצירתיות" (חדשות)יאיר טוקר
העיתון הלבנוני נדאא' אלוטן מדווח כי הלילה נכנסו כוחות צה"ל לכפר דבין, צפונית למרג'עיון, והם כעת אוחזים בו. כוחות גדולים של צה"ל, טנקים ומשוריינים נכנסו לכפר לאחר ירי ארטילרי כבד ותקיפות אוויריות, והם פרוסים כעת בכל רחבי הכפר. חיילי צבא לבנון נסוגו לחלוטין מהאזור טרם הפעולה. העיתון מעריך כי הכוחות ימשיכו להתקדם צפונה לעבר הכפר בלאט, כ-1.5 ק"מ צפונית לדבין. במקביל, ערוץ LBCI הלבנוני מדווח כי צה"ל מתקרב לפאתי הכפר נבטיה אלפוקא, ומרכז ההצלה הרפואי נאלץ להסיג את רכבי ההצלה לאחור.קובי אטינגר
הפגנות הענק נגד גזירת הגיוס הגיעו גם לצומת בר אילן בבירה, שם בלטה במיוחד מחאת בני התורה הספרדים • המפגינים זועמים על אפליה במעצרים: "ראשי הצבא מתמקדים בנו באישון ליל" • לצד המוחים הספרדים, נצפו גם חסידים שהגיעו לחזק • יענקי לוין הצטרף למוחים ומגיש תיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
צעירה בת 18 נפצעה במצב בינוני בתאונת אופניים ברחוב יקותיאל רשם באשקלון. הפצועה סובלת מחבלת ראש ופונתה לבית החולים ברזילי על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ