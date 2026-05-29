אזעקות בחניתה ובקו העימות בעקבות ירי רקטות

הלילה חלה התקדמות בגיבוש טיוטת הסכם ראשוני בין ארצות הברית לאיראן | המתווה המסתמן כולל הקמת קרן השקעות בינלאומית עבור איראן בסך 300 מיליארד דולר | הצדדים חלוקים על תנאי פתיחת מצר הורמוז ומשך הפסקת האש, בעוד סוגיית הגרעין תידחה לשלב דיונים שני (חדשות)ישראל גראדווהל
פסק דין משמעותי במחוזי: תביעת רשלנות רפואית בסכומי עתק נגד המרכז הרפואי 'מעיני הישועה' נדחתה במלואה. השופטת קבעה כי הנזק נגרם עוד בטרם הלידה, ולא הוכח קשר סיבתי להתנהלות הצוות הרפואי בבית החולים. המשפחה חויבה בהוצאות | פסק דין מנומק (בריאות)
אברך עריק מעוכב בשעה זו בתחנת המשטרה בקריית גת | ארגוני הסיוע קוראים בקווים שלהם למפגינים להגיע למקום לפני שיוסגר למשטרה הצבאי | העסקנים שפועלים לשחרור העריק מוסרים כי ההסגרה קרתה לאחר שהיה עד לקטטה בעיר, השוטרים ביקשו ממנו ת״ז כדי שימסור עדות, אבל הסגירו אותו למשטרה הצבאית (בארץ)חזקי שטרן
הופעלו התרעות במרחב אבן מנחם בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
מטייל שנחבל ברגלו במהלך טיול בנחל אוג שבמדבר יהודה חולץ בידי כוחות החילוץ | הצוותים שהגיעו למקום דיווחו כי המטייל נמצא במדרגת סלע וקיים קושי רב בחילוצו | לאחר הערכת מצב הוחלט לבצע חילוץ באמצעות חבלים, עד להעברתו לנקודה ממנה פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי (בארץ)דניאל הרץ
שלושה גברים נפצעו באירוע אלימות ברחוב עוזי חיטמן בעכו. צוותי מד"א מפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה נער בן 17 במצב בינוני עם פציעה חודרת, ושני פצועים נוספים במצב קל. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 14:20.קובי רוזן
ברקע הלחימה הבלתי פוסקת בצפון, הרמטכ"ל זמיר ביקר אוגדה 210 יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ומפקדים נוספים | הרמטכ"ל אמר: "אין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה, ואין מקום שבו תהיה לו חסינות. הקו הצהוב לא מגביל אותנו" | לדבריו, "המטרה שלנו ברורה - להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, להרחיק את האיום ולחזק את ההגנה על יישובי הצפון" (צבא וביטחון)ב. ניסני
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ