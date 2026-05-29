כיכר השבת
מבזקהבטיחו לא לעצור? אז הבטיחו

שעות לפני שבת: אברך חסיד בעלזא עוכב בתחנת המשטרה בקריית גת ושוחרר לאחר לחץ פוליטי 

אברך עריק עוכב בשעות האחרונות בתחנת המשטרה בקריית גת | ארגוני הסיוע קוראים בקווים שלהם למפגינים להגיע למקום לפני שיוסגר למשטרה הצבאי | העסקנים שפועלים לשחרור העריק מוסרים כי ההסגרה קרתה לאחר שהיה עד לקטטה בעיר, השוטרים ביקשו ממנו ת״ז כדי שימסור עדות, אבל הסגירו אותו למשטרה הצבאית | לאחר פעילות פוליטית של נציג החסידות, האברך שוחרר  (בארץ)

מעצר. ארכיון | צילום: צילום: חיים גולדברג, פלאש 90
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

01:47

אזעקות בקריית שמונה ובאזור קו העימות

פיקוד העורף מדווח על אזעקות בקריית שמונה ובאזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. זמן מקלט: 15 שניות.

ב. ניסני
23:06

ארה"ב החרימה מיליארד דולר במטבעות קריפטו מאיראן

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הודיע כי ארה"ב החרימה לאיראן מיליארד דולר במטבעות קריפטו. לדבריו, "ייתכן שיש כאלה שעדיין לא הבינו שהכסף הוחרם מהארנק שלהם". בסנט הוסיף כי "זה כסף שנגנב מהעם האיראני".

קובי אטינגר
21:43

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
20:27

דיווח: איחוד האמירויות ביצעה עשרות תקיפות סודיות באיראן בתיאום עם ישראל וארה"ב

הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי איחוד האמירויות ביצעה בחשאי עשרות תקיפות אוויריות נגד איראן בתיאום עם ארה"ב וישראל. התקיפות כוונו לאתרים צבאיים ולאתרי אנרגיה. לפי הדיווח, איחוד האמירויות נקטה בגישה תקיפה יותר מסעודיה, דבר שיצר מתיחות בין מוחמד בן זאיד למוחמד בן סלמאן סביב אופן התגובה לאיראן.

קובי אטינגר
19:02

איראן דוחה את תנאי טראמפ להסכם: "שילוב של אמת ושקר"

הנשיא טראמפ פרסם את תנאיו להסכם עם איראן: ויתור מוחלט על נשק גרעיני, פתיחה מיידית של מצר הורמוז לשיט חופשי ללא אגרות, והסרת כל מוקשי הים. בתגובה, סוכנות הידיעות האיראנית פארס הודיעה מפי "מקורות יודעי דבר" כי אין אמת בטענות לגבי הסכם אפשרי. לדבריהם, "דבריו של טראמפ הם שילוב של אמת ושקר, וניסיון להציג ניצחון כוזב ולייצר הישג מדומה".

קובי אטינגר
19:02

צה"ל חיסל 4 מחבלי חמאס שהיוו איום על כוחותיו ברצועת עזה

כוחות צה"ל חיסלו אתמול (ה') ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. בדרום הרצועה חוסלו שלושה מחבלים חמושים שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל, ובצפון הרצועה חוסל מחבל שקידם מתווי צליפה בטווח מיידי נגד הכוחות. ארבעת המחבלים היוו איום מיידי וחוסלו באופן ממוקד להסרת האיום. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי בהתאם להסכם.

ב. ניסני
18:21

ירושלים: צעירה חרדית במצב אנוש לאחר שנלכדה בשריפה

כוחות ההצלה הוזעקו לרחוב אביר יעקב בירושלים בעקבות שריפה קשה • הצעירה חולצה ללא דופק ונשימה לאחר שאיפת עשן | פעולות החייאה ממושכות בזירה (חרדים)

קובי אטינגר
18:18

נער בן 16 נפצע בינוני בתאונת אופניים חשמליים בדימונה

נער כבן 16 נפצע במצב בינוני בתאונה עצמית בשדרות גולדה מאיר בדימונה. הנער רכב על אופניים חשמליים כאשר החליק במהלך הרכיבה וסבל מחבלות ופציעות בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה.

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר