חיל האוויר תוקף בדרום לבנון לאחר התרעות פינוי ל-6 כפרים

פיקוד העורף מדווח על אזעקות בקריית שמונה ובאזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. זמן מקלט: 15 שניות.ב. ניסני
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הודיע כי ארה"ב החרימה לאיראן מיליארד דולר במטבעות קריפטו. לדבריו, "ייתכן שיש כאלה שעדיין לא הבינו שהכסף הוחרם מהארנק שלהם". בסנט הוסיף כי "זה כסף שנגנב מהעם האיראני".קובי אטינגר
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי איחוד האמירויות ביצעה בחשאי עשרות תקיפות אוויריות נגד איראן בתיאום עם ארה"ב וישראל. התקיפות כוונו לאתרים צבאיים ולאתרי אנרגיה. לפי הדיווח, איחוד האמירויות נקטה בגישה תקיפה יותר מסעודיה, דבר שיצר מתיחות בין מוחמד בן זאיד למוחמד בן סלמאן סביב אופן התגובה לאיראן.קובי אטינגר
הנשיא טראמפ פרסם את תנאיו להסכם עם איראן: ויתור מוחלט על נשק גרעיני, פתיחה מיידית של מצר הורמוז לשיט חופשי ללא אגרות, והסרת כל מוקשי הים. בתגובה, סוכנות הידיעות האיראנית פארס הודיעה מפי "מקורות יודעי דבר" כי אין אמת בטענות לגבי הסכם אפשרי. לדבריהם, "דבריו של טראמפ הם שילוב של אמת ושקר, וניסיון להציג ניצחון כוזב ולייצר הישג מדומה".קובי אטינגר
כוחות צה"ל חיסלו אתמול (ה') ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. בדרום הרצועה חוסלו שלושה מחבלים חמושים שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל, ובצפון הרצועה חוסל מחבל שקידם מתווי צליפה בטווח מיידי נגד הכוחות. ארבעת המחבלים היוו איום מיידי וחוסלו באופן ממוקד להסרת האיום. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי בהתאם להסכם.ב. ניסני
כוחות ההצלה הוזעקו לרחוב אביר יעקב בירושלים בעקבות שריפה קשה • הצעירה חולצה ללא דופק ונשימה לאחר שאיפת עשן | פעולות החייאה ממושכות בזירה (חרדים)קובי אטינגר
נער כבן 16 נפצע במצב בינוני בתאונה עצמית בשדרות גולדה מאיר בדימונה. הנער רכב על אופניים חשמליים כאשר החליק במהלך הרכיבה וסבל מחבלות ופציעות בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
