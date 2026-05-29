זעזוע: מעצר בחורי ישיבות בכבישים וכינוס חירום במוצ"ש

הנשיא טראמפ פרסם את תנאיו להסכם עם איראן: ויתור מוחלט על נשק גרעיני, פתיחה מיידית של מצר הורמוז לשיט חופשי ללא אגרות, והסרת כל מוקשי הים. בתגובה, סוכנות הידיעות האיראנית פארס הודיעה מפי "מקורות יודעי דבר" כי אין אמת בטענות לגבי הסכם אפשרי. לדבריהם, "דבריו של טראמפ הם שילוב של אמת ושקר, וניסיון להציג ניצחון כוזב ולייצר הישג מדומה".

